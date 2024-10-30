Депутаты в Воскресенске провели встречу с предпринимателями округа

Более 20 различных мероприятий ждут жителей и гостей Ленинского округа в рамках всероссийской акции. Все музейные и экскурсионные программы были созданы специально для «Ночи искусств».

В «Горках Ленинских» уникальные экскурсии с 12:00 до 20:00 пройдут в музее «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», мемориальном гараже, научно-культурном центре, усадьбе «Горки» и музее крестьянского быта. Гостям покажут коллекции из фондов, которые нельзя увидеть в другие дни.

Мероприятия «Ночи искусств» будет интересны посетителям любого возраста. Взрослые смогут погрузиться в атмосферу советского периода в научно-культурном центре, где откроется универмаг и будут обустроены тематические зоны для фотосессий. Также состоится концерт-моноспектакль по творчеству Владимира Маяковского и кинопоказ. На выставке советских денег расскажут об истории монет и банкнот.

Для самых маленьких участников акции в Южном флигеле усадьбы «Горки» будут работать три творческие мастерские.

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