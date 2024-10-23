Депутаты в Солнечногорске провели более 50 встреч с жителями за полгода

Более 70% обращений граждан уже обработали, остальные вопросы решат в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Члены партии рассмотрели предложения избирателей, их учтут при формировании бюджета округа перед его окончательным утверждением. За первое полугодие депутаты провели более 50 встреч с жителями. Большая их часть касалась вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи. Помимо этого, в партию приняли двух новых единомышленников.

«Мы регулярно с коллегами собираемся и обсуждаем направления работы, которые помогают нам быть ближе к жителям. Спланировали, что и как будем делать по каждой сфере, где нам стоит усилиться», - отметил глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.