Депутаты в Подольске проголосовали за выделение земли под фармпроизводство

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Заседание прошло под руководством председателя Совета депутатов Подольска Алексея Никулина. На повестке стоял вопрос о передаче земельного участка площадью 71 тысяча квадратных метров, расположенного рядом с деревней Малое Толбино, в собственность округа. По инвестиционному проекту там планируют построить фармацевтическое предприятие.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов инициировал рассмотрение передачи участка. Ранее вынесение этого вопроса на голосование одобрила постоянная депутатская комиссия по градостроительству, перспективному развитию округа, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

На заседании присутствовали 24 депутата, все они единогласно проголосовали за передачу участка в собственность муниципалитета.

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