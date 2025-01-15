Депутаты в Мытищах провели встречу со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова
В городском округе Мытищи прошла встреча депутатов «Единой России» Андрея Гореликова, Дениса Топорова и Андрея Осина со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова. Мероприятие организовали благодаря партийным проектам «Жители многоквартирных домов» и «Школа грамотного потребителя».
Главной темой обсуждения были вопросы бесперебойного отопления и водоснабжения в зимний период.
Жители поделились с народными избранниками опасениями по поводу возможных трудностей. Собравшиеся обсудили идеи по улучшению ситуации. Особое внимание на встрече уделили вопросам стабильной работы коммунальных служб и оперативного реагирования на обращения граждан.
«Мы сделаем все возможное для решения поднятых вопросов и продолжим работать над повышением качества жизни в городском округе Мытищи», - подчеркнул Денис Топоров.
Отметим, что тесное взаимодействие депутатов с жителями городского округа Мытищи помогает быстро решать возникающие проблемы, вместе находить пути их решения.