Депутаты в Мытищах провели встречу со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова

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Главной темой обсуждения были вопросы бесперебойного отопления и водоснабжения в зимний период.

Жители поделились с народными избранниками опасениями по поводу возможных трудностей. Собравшиеся обсудили идеи по улучшению ситуации. Особое внимание на встрече уделили вопросам стабильной работы коммунальных служб и оперативного реагирования на обращения граждан.

«Мы сделаем все возможное для решения поднятых вопросов и продолжим работать над повышением качества жизни в городском округе Мытищи», - подчеркнул Денис Топоров.

Отметим, что тесное взаимодействие депутатов с жителями городского округа Мытищи помогает быстро решать возникающие проблемы, вместе находить пути их решения.