Депутаты в Химках присоединились к всероссийской акции «Елка желаний»

Традиционно к новогодней акции присоединились депутаты городского округа.

«Я приглашаю всех принять участие в акции и исполнить мечту детей с непростой судьбой. Мы вместе можем подарить им ощущение сказки и веры в чудеса», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Оставить письмо со своим желание можно на сайте акции елкажеланий.рф. Заполнить анкету необходимо на каждого ребенка индивидуально, если в семье несколько детей. Необходимо указать свои имя, фамилию и отчество и номер телефона.

Среди подарков: книги, игрушки, одежда, путевки в необычные места и другие необходимые для творческого развития предметы. Сбор заявок открыт до 20 декабря. Исполнятся желания начнут уже в декабре и продолжат до конца февраля 2025 года.

«Эта акция проходит с 2018 года и традиционно длится с середины ноября по конец февраля. За все время в ней приняли участие более 40 тысяч россиян, которым удалось исполнить более 106 тысяч детских желаний», - сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Помимо этого, в 2024 году, объявленном Годом семьи, предусмотрен формат продовольственной поддержки малоимущих семей «Праздник на стол». Присоединиться к нему можно, оставив пожертвование на официальном сайте: праздникнастол.рф с 21 ноября по 25 декабря.

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