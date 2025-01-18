18 января 2025, 15:49

Депутаты в Химках приняли участие в акции по сдаче раздельного мусора

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов приняли участие в акции по раздельному сбору мусора. Они посетили площадку «Мегабак», куда принесли макулатуру, пластиковые крышки, мебель и бытовую технику для дальнейшей переработки.

Сергей Малиновский подчеркнул важность раздельного сбора отходов и отметил, что в пункт можно сдать старую бытовую технику, ненужную мебель, спил растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные емкости, книги, одежду, батарейки, лампы. Собранные отходы, по мере их накопления, с площадок напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что жители Химок могут самостоятельно принять решение о строительстве новых площадок «Мегабак». Для этого достаточно оставить заявку на сайте: мегабак.рф.

Напомним, что на территории Химок уже действует несколько таких пунктов. Один из них расположен на улице Машинцева, вблизи дома № 9. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00.

Акция по раздельному сбору мусора направлена на повышение экологической осознанности жителей и развитие системы переработки отходов в регионе.

Химки Общественные акции
18 января 2025, 15:19
Владислав Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»
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Легендарный советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк удостоен ведомственной награды Министерства спорта Российской Федерации «Отличник физической культуры и спорта». Награда вручена за его многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за успехи в подготовке спортсменов и специалистов.

Владислав Третьяк, уроженец села Орудьево Дмитровского округа, стал символом отечественного хоккея. Его карьера полна выдающихся достижений: он признан одним из лучших вратарей в истории мирового хоккея. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России, и за годы его руководства сборная страны добилась значительных успехов, включая олимпийское золото 2018 года и четыре титула чемпионов мира.

«Владислав Александрович - это не только выдающийся спортсмен, но и пример для подрастающего поколения. Его вклад в развитие российского спорта невозможно переоценить», - подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

За свою карьеру Владислав Третьяк неоднократно удостаивался высоких наград, включая орден Ленина и орден Александра Невского. Он остается единственным хоккеистом, трижды получившим престижную награду «Золотая клюшка» как лучший игрок Европы.

Спортсмены Дмитров
18 января 2025, 14:58
Двор дома № 23 на улице Карла Маркса в Дубне благоустроят в этом году
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Дом № 23 по улице Карла Маркса в Дубне, построенный в 1965 году, вместе с прилегающим двором отмечает 60-летний юбилей. Глава города Максим Тихомиров встретился с жителями, чтобы обсудить планы по благоустройству территории.

В ходе встречи принято решение обновить дорожное покрытие, обустроить парковочные карманы, установить новое освещение и оборудовать удобные подходы к подъездам. Также во дворе появятся новые лавочки со спинками, а для детей и подростков будут созданы две современные игровые площадки.

Жители предложили дополнить проект велопарковками и попросили сделать двор безопасным, так как сейчас он остается проездным.

«Мы стараемся учитывать особенности каждого двора. Здесь, например, важным местом для жителей стал дуб, посаженный в 1967 году Василием Кузнецовым. Это дерево - символ памяти. Мы обустроим вокруг него уютное пространство с лавочками и освещением», - рассказал Максим Тихомиров.

Работы начнутся после завершения проектирования. Всего в этом году планируется благоустроить десять дворов, а встречи с жителями продолжатся до конца зимы.

Благоустройство Дубна
18 января 2025, 14:52
Глава Люберец поздравил участника ВОВ Ивана Пшеничкина с 99-летием
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Пшеничкина. Он принимал участие в Сталинградской битве и прошел всю войну.

Владимир Волков отметил, что Иван Федорович - человек с удивительной судьбой. В 16 лет он стал красноармейцем. Молодого тракториста отправили учиться на шофера, и уже в 1943 году он управлял боевой машиной реактивной артиллерии. Его «Катюша» дала свой последний залп в пригороде Берлина в апреле 1945 года.

«Наш уважаемый ветеран - глава большой семьи: у него четыре дочери, семь внуков, семь правнуков, четыре праправнучки и даже одна прапраправнучка! Желаю Ивану Федоровичу крепкого здоровья, бодрости и счастья! Мы договорились, что обязательно встретимся через год, чтобы отметить его 100-летний юбилей», - добавил глава округа.

Праздники Люберцы Ветераны Великая Отечественная война
18 января 2025, 14:43
Депутат Можайского муниципального округа Василий Овчинников отметил 70-летние
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Депутат Можайского округа, член президиума местного Совета ветеранов и политсовета «Единой России» Василий Овчинников отметил 70-летний юбилей. За многолетнюю трудовую деятельность он удостоен множества наград, включая знак губернатора Московской области «За полезное» и почетный знак Мособлдумы «За трудовую доблесть».

Василий Михайлович известен своей активной общественной деятельностью, поддержкой инициатив жителей округа и вниманием к вопросам молодежного воспитания. Его вклад в развитие Можайского округа высоко оценивают коллеги и жители, которые выражают ему искреннюю благодарность и уважение.

Руководя ОАО «Книгоэкспорт», Василий Михайлович сумел вывести предприятие на новый уровень, сделав его не только экономически успешным, но и известным далеко за пределами региона. Вклад в развитие сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Рассвет» также стал значительным достижением: за короткий срок компания поднялась на лидирующие позиции в Подмосковье, что свидетельствует о высоком профессионализме и умении эффективно управлять.

Василий Михайлович Овчинников - яркий пример человека, который своим трудом, талантом и целеустремленностью добился значительных успехов в различных сферах деятельности, оставив заметный след как в экономике, так и в общественной жизни Можайского округа. Его профессиональный путь - это история о преданности делу, ответственности перед обществом и стремлении к развитию.

Праздники Депутаты Можайск

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