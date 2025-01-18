Депутаты в Химках приняли участие в акции по сдаче раздельного мусора

Сергей Малиновский подчеркнул важность раздельного сбора отходов и отметил, что в пункт можно сдать старую бытовую технику, ненужную мебель, спил растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные емкости, книги, одежду, батарейки, лампы. Собранные отходы, по мере их накопления, с площадок напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что жители Химок могут самостоятельно принять решение о строительстве новых площадок «Мегабак». Для этого достаточно оставить заявку на сайте: мегабак.рф.

Напомним, что на территории Химок уже действует несколько таких пунктов. Один из них расположен на улице Машинцева, вблизи дома № 9. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00.

Акция по раздельному сбору мусора направлена на повышение экологической осознанности жителей и развитие системы переработки отходов в регионе.