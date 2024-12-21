21 декабря 2024, 11:07

Депутаты в Химках приняли около тысячи обращений в 2024 году

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В Химках прошло заседание фракции партии «Единая Россия». Народные избранники подвели итоги года, в том числе сообщили, что за год обработали около тысячи обращений жителей муниципалитета.

В заседании приняли участие депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский. Согласно промежуточным итогам работы общественной приемной, депутаты обработали порядка тысячи обращений.

«За этот год отработали 86% принятых обращений граждан. Также в повестке - реализация народной программы, помощь участниками СВО и их семьям», - подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова рассказала, что график приемов расположен в социальных сетях и на сайте администрации. Записаться может любой желающий. Она также отметила, что народные избранники общаются с жителями в общедомовых чатах. Они вовлечены в вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Система выстроена по поручению главы Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Химки Депутаты Работа
21 декабря 2024, 12:24
Участники «Активного долголетия» в Химках поучаствовали в бале-маскараде
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В преддверии Нового года в городском округе Химки провели бал-маскарад «Зимние узоры». Участники клуба «Активное долголетие» станцевали в зале социального комплекса «Восход».

Пенсионеры исполнили полонез, танго, бачату и сальсу. Участники репетировали в течение четырех месяцев.

«Кому-то танцы даются легко, а кому-то сложнее, но работать с такими танцорами даже интереснее в творческом плане. У участников нет слов „не хочу“ или „не буду“. Все они откликаются и работают с большой отдачей», - рассказал тренер по латиноамериканским танцам Владимир Папин.

Пенсионеры не только разучивали танцы, но и готовили костюмы. Пенсионеры подбирали платья и аксессуары. Самые креативные приняли участие в конкурсе-дефиле от организаторов.

«Здесь люди, которые обожают заниматься танцами, пением и другими видами самовыражения через творчество», - отметила организатор бала-маскарада Ольга Шляхтина.

Бал-маскарад «Зимние узоры» состоялся в рамках проекта «Активное долголетие. Зима». Для пенсионеров готовят экскурсии, танцы, мастер-классы и спортивные активности.

Стать участником клуба можно несколькими способами: на портале «Активное долголетие», в мобильном приложении «Соцуслуги» или по адресу: Кирова, 24.

Химки
21 декабря 2024, 12:15
Патриотический крок памяти Героя СССР Михаила Машинцева прошел в Химках
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Серия патриотических уроков в честь 115-летия со дня рождения Героя СССР Михаила Машинцева прошла в городском округе. Он жил в Химках и отличился в годы Великой Отечественной войны.

Одно из мероприятий провели в спортивном комплексе «Новые Химки». Для посетителей провели лекцию, игру-викторину, а также показали видеообращение муниципального депутата Галины Болотовой.

«Машинцев умело организовал форсирование Одера, захват и удержание плацдарма на его левом берегу в районе населенного пункта Ауритц. Удерживая рубеж до подхода основных сил, отразил с бойцами пять контратак противника, способствуя переправе других подразделений полка» - поделилась Галина Болотова.

Михаил Машинцев получил звание Героя Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны.

Урок провели в рамках патриотического проекта под лозунгами «Успех в единстве поколений!» и «Сохраняя прошлое - защищаем будущее!». Он действует в Химках с начала июля и создан для того, чтобы увековечить память прадедов и сформировать любовь к Родине.

«Для жителей нашего округа регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности - встречи с героями СВО, кинопоказы, лекции, выставки и многое другое», - подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

С начала июля провели более 500 мероприятий. Об этом сообщил председатель Совета Александр Васильев. Вместе с химчанами в акциях принимают участие волонтеры, активисты, общественники и депутаты, в том числе Ольга Игнатьева, Владимир Суслов и многие другие.

Химки СССР Патриотизм Великая Отечественная война
21 декабря 2024, 10:02
Жителям Химок напомнили правила использования пиротехники
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Правила пожарной безопасности напомнили жителям Химок. Специалисты провели профилактическую беседу с продавцами пиротехники у торгового центра «Лига» и раздали прохожим тематические буклеты.

Государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Федор Торопцев и заместитель главного государственного инспектора городского округа Химки по пожарному надзору Николай Григорьев напомнили продавцам праздничных салютов о правилах реализации. Запуск фейерверка в соответствии с правилами пожарной безопасности завершил мероприятие.

Жителям Химок во время рейда раздали листовки, содержащие необходимую для запуска салютов информацию. Помимо этого, покупателям напомнили, что приобретать пиротехнику необходимо только в сертифицированных точках, обращая внимания на срок годности. Специалисты обратили внимание жителей Химок, что в месте запуска не должно быть построек и деревьев в радиусе 100 метров, а зрители могут расположиться только на расстоянии 35-50 метров. Учитывать стоит и погодные условия.

Праздники Химки Правила
21 декабря 2024, 10:01
Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду из Иркутска
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Баскетболисты из Химок встретились на домашней арене с командой «Иркут». Матч очередного тура Суперлиги закончился со счетом 86:75 в пользу местного клуба.

Игра началась напряженно: гости недалеко отставали от «Химок». Атаки соперника удалось сдержать во второй четверти игры. Ребята увеличили отрыв. Перерыв немного расслабил местных баскетболистов, однако контроль удалось сохранить вплоть до конца встречи. Итоговый счет - 86:75.

Самыми результативными игроками матча стали Илья Сорокин, Федор Ключников, Кирилл Попов, Дмитрий Коршаков и Александр Мальцев.

Баскетбольный клуб «Химки» после трех побед подряд занял пятое место в турнирной таблице с 23 очками.

Следующий матч местной команды пройдет на выезде в Сургуте. Химчане сыграют 22 декабря против команды «Университет-Югра». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте клуба.

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