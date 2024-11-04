Депутаты проверили содержание территорий в микрорайоне Саввино в Балашихе

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Участие в мероприятии приняли член местного политсовета партии Михаил Объедков, член фракции «Единая Россия» Александр Евсюткин, а также представители управляющей компании и учреждения «Благоустройство Балашиха» и активные жители микрорайона.

Комиссия проверила качество ремонта покрытия на спортивной площадке во дворе дома № 3 на Саввинской улице и дома № 1/5 на улице Ленина.

«Жители обратились с просьбой восстановить покрытие на спортивной площадке. Она пользуется большой популярностью у детей. Востребована постоянно. Были проведены необходимые ремонтные работы и теперь площадка снова принимает юных спортсменов. Дети благодарны», - отметил Александр Евсюткин.

Оценили и качество уборки дворов.

«Сегодня мы провели обход улиц Саввинская и Ленина. Оценили уровень благоустройства и отсутствие мусора на данных территориях. Для нас очень важно сохранять чистоту улиц, поскольку от этого напрямую зависит экологическая обстановка в городе», - сказал Михаил Объедков.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках партпроекта «Чистая страна». Такие обходы проходят в Балашихе регулярно.

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