09 декабря 2024, 14:00

Депутаты проверили содержание многоквартирных домов в Мытищах

Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Выездное совещание по вопросам благоустройства многоквартирных домов состоялось в Мытищах. В нем участвовали депутаты окружного совета Андрей Гореликов и Николай Шпак, координатор проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Иван Яськив, а также представители управляющих компаний.

Участники совещания посетили несколько многоквартирных домов в Мытищах и определили задачи, которые требуют решения. Так, в доме № 4 по улице Мира необходимо выполнить генеральную уборку подъездов и проконтролировать содержание дворовой территории.

В доме № 32 на Новомытищинском проспекте предстоит отремонтировать лестницу входной группы второго подъезда, очистить канализационную систему, покрасить входные двери и произвести уборку подъездов.

Жителей дома № 34/2 на Новомытищинском проспекте оповестят о предстоящей очистке кровли и придомовой территории от снега, чтобы обеспечить безопасность жильцов.

Иван Яськив подчеркнул, что внести вклад в создание уюта в своем доме может каждый житель, поэтому очень важно активное участие горожан в процессе управления многоквартирными домами.

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ЖКХ Мытищи Ремонтные работы
09 декабря 2024, 15:45
Гимназия «Логос» в Дмитрове отметила 32-летие
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше — с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше - с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

В гимназии работают 26 педагогов высшей квалификационной категории. Они обучают 306 детей с 1 по 11 класс. Более 10 лет «Логос» входит в топ-10 лучших школ Подмосковья, а по итогам 2023-2024 учебного года вошла в топ-20 лидеров областного олимпиадного движения.

«Гимназия „Логос“ - это гордость и флагман образования Дмитровского округа. Здесь передовые технологии и высокопрофессиональные педагоги создают условия для всестороннего развития учеников», - отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

В День рождения образовательного учреждения старшеклассников традиционно посвящают в гимназисты - этап взросления учащихся. Подготовка к этому событию начинается задолго до праздника: ученики готовят творческие номера, создают плакаты и рисунки.

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Дмитров
09 декабря 2024, 15:25
Подмосковные врачи получили 230 участков по льготной программе с января
Фото Минимущества
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Свыше 2,3 тысячи медиков получили земельные участки в Подмосковье по льготной программе. Из них 230 воспользовались мерой поддержки с начала 2024 года.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, всего с начала действия программы земельные участки в безвозмездное пользование предоставили 2398 врачам. Из них 514 - в специализированных поселках для медиков.

Так, терапевт Игорь Рейтаров получил земельный участок в деревне Бутурлино в Серпухове. В сентябре этого года он зарегистрировал там свой дом. Свои сотки также получила фтизиатр Оксана Гагаркина и анестезиолог-реаниматолог Татьяна Новикова.

Получить поддержку могут медики 39 специальностей, которые работают в учреждениях здравоохранения Подмосковья не менее трех лет. Для этого нужно подать заявку в администрацию округа или через «Госуслуги».

Получить недвижимость в собственность можно через пять лет со дня предоставления в безвозмездное пользование.

Льготы Врачи
09 декабря 2024, 15:15
Открытое первенство по кикбоксингу прошло в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционный турнир проводится в городском округе уже в девятый раз. Соревнования собрали сильнейших спортсменов не только из Мытищ, но и из других городов России.

На ринг и татами выходили мастера единоборств из Подмосковья, Москвы и Курской области. Всего в турнире участвовало более 300 человек.

Это первенство дает возможность самым юным спортсменам получить первый серьезный соревновательный опыт. Схватки кикбоксеров судили профессионалы высокого уровня, среди которых победители мировых первенств и действующие чемпионы России, начинавшие свою спортивную карьеру на ринге в Мытищах.

Организаторы уверены, что следующий турнир, который станет юбилейным, будет настоящим праздником спорта для мальчиков и девочек младшего возраста, занимающихся кикбоксингом.

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Спортсмены Мытищи
09 декабря 2024, 15:06
Детский сад построят в деревне Мисайлово
Мособлархитектура
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Детский сад построят в деревне Мисайлово в Ленинском округе. Он будет рассчитан на 350 мест.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь трехэтажного здания составит 4,4 тысячи квадратных метров. Там будут заниматься 350 ребят в возрасте от двух до семи лет.

В учреждении обустроят музыкальный и спортивный залы, кабинеты врача и логопеда, а также пищеблок. На территории создадут пространства для игр и прогулок.

Здание оформят в светло-бежевом цвете. Фасады украсят светло-зеленые панели и оконные порталы с растительным орнаментом. Это позволит органично вписать постройку в городскую среду.

«Сложная композиция порталов включает в себя вставки из графитовой штукатурки, металлические откосы и светло-зеленые алюминиевые панели с растительными узорами. Благодаря выступающим откосам фасады приобретут дополнительный объем, а рисунок на панелях будет элегантно отсылать к природным мотивам», - добавили в ведомстве.

Солнечный свет будет заполнять вестибюли детского сада через витражи, а на кровле здания создадут масштабный рисунок.

Строительство Детские сады

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