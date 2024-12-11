11 декабря 2024, 17:25

Депутаты проверили работу детской поликлиники в Лосино-Петровском

партия «Единая Россия»
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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и депутат Совета Альбина Штатнова проверили работу детской поликлиники в Лосино-Петровском. Визит организовали в рамках проекта «Здоровое будущее».

Депутаты пообщались с родителями. Вместе они обсудили работу персонала, отношение к детям и родителям, наличие лекарств и чистоту в помещениях. Мамы и папы высказали свои пожелания и замечания, которые были услышаны.

Народные избранники также осмотрели помещения и оценили обстановку в детской поликлинике.

«Чтобы стать ближе к народу и узнать о реальном состоянии дел в наших медицинских учреждениях, крайне важно поддерживать тесный контакт с посетителями медицинского учреждения городского округа и вести открытый, прямой диалог», - подчеркнул куратор партийного проекта «Здоровое будущее» Андрей Сутугин.

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Поликлиники Лосино-Петровский
11 декабря 2024, 17:34
Депутат подарил новогоднюю елку дому культуры в Мамонтове
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Новый год трудно представить без нарядной лесной красавицы. Благодаря депутату Богородского округа Дмитрию Гусеву в сельском доме культуры поверили в чудеса, случающиеся накануне сказочного праздника.

Дмитрий Гусев рассказал, что во время одной из встреч директор Мамонтовского дома культуры Виктория Сарафанова посетовала на пришедшую в негодность елку. Поэтому депутат устроил для учреждения новогодний сюрприз. Четырехметровое искусственное дерево привезли в дом культуры, чтобы создать атмосферу праздника и волшебства.

«Уверен, что красиво украшенная ель еще много лет будет радовать детей и взрослых на мероприятиях», - сказал Дмитрий Гусев.

Депутат Богородского округа постоянно помогает жителям своего избирательного участка. Он часто посещает село Мамонтово и деревни Тимково и Боровково, чтобы оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. В 2023 года Гусев помог организовать новогодний праздник и приобрести подарки подразделению «Боровково» Мамонтовского СДК.

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Депутаты Новый год Богородский
11 декабря 2024, 17:26
Качество капитального ремонта жилых домов проверили в Ленинском округе
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В рамках партийного проекта «Жители МКД» депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук совместно с сотрудниками администрации и представителями управляющей компании провел проверку хода капитального ремонта жилых домов в поселке Новодрожжино Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В доме № 3 продолжается капитальный ремонт фасада, который планируется завершить в феврале. В доме № 12 в настоящее время идет замена электропроводки; рабочие уже заменили плитку, установили два современных лифта, обновили радиаторы отопления и балконные двери. В доме № 15 завершился ремонт подъезда, после чего планируется модернизация электросетей и замена сантехнических коммуникаций и радиаторов.

«Ремонтные работы - это всегда неудобства, но результат того стоит. Вместе с жителями мы стараемся сделать их дома уютнее и современнее. Радует, что подрядчики прислушиваются к пожеланиям людей и работают качественно», - отметил Владимир Жук.

Депутат Евгений Усков сообщил, что дома, попадающие под капитальный ремонт, выбираются по дате постройки, состоянию и на основании заявлений жителей. Работы определяются исходя из нормативов по фасадам, кровлям и внутренней отделке. Ремонт в подъездах выполняется по губернаторской программе и не входит в капитальный ремонт.

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Ленинский округ
11 декабря 2024, 17:05
Глава Одинцова проверил эксплуатацию закрытого полигона «Часцы»
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов ознакомился с зимней эксплуатацией закрытого полигона «Часцы». Помимо контроля за всеми ключевыми системами, специалисты выполняют сезонные работы.

Здесь убирают снег, вывозят на специализированные площадки, обрабатывают технические проезды противогололедными материалами - технической солью, песком и щебнем.

Полигон в Часцах продолжает проходить биологический этап рекультивации, который начался в 2023 году и продлится не менее четырех лет. Сегодня объект находится под круглогодичным контролем специалистов компании «БМТ-Сервис».

«Экология - в приоритете. На полигоне функционируют системы сбора и утилизации биогаза, а также очистные сооружения мощностью 150 кубометров в сутки. Особое внимание уделяется экологическому мониторингу: воздух проверяют в 18 точках вокруг полигона, дополнительно работают четыре поста Мособлэкомониторинга. Данные показывают положительную динамику: экологическая ситуация на объекте и в прилегающих районах продолжает улучшаться», - отметил Андрей Иванов.

Комплексное содержание закрытого полигона включает техническое обслуживание системы сбора и транспортировки фильтрата, станции глубокой очистки и обессоливания, системы сбора, дегазации и утилизации свалочного газа. На объекте ведут геодезический мониторинг армогрунтовых подпорных стенок полигона и выполняют комплексное техническое обслуживание сопутствующего оборудования - трубопроводов, насосов, резервуаров.

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Одинцово Полигоны
11 декабря 2024, 17:03
Соревнования по быстрым шахматам прошли в Звенигороде
Звенигородский шахматный клуб
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В бутик-отеле Tatiana Provence в Одинцовском округе прошел ежегодный турнир по быстрым шахматам — «Открытый кубок Звенигорода 2024». В нем участвовали более 60 профессиональных шахматистов в возрасте от семи до 17 лет.

Призовой фонд турнира составил 100 000 рублей, выделенных главой Одинцовского городского округа. Также призеры и участники получили эксклюзивные медали и кубки, подарочные сертификаты и подарки от спонсоров.

Награждение проходило в общем и женском зачетах. Во время мероприятия шла прямая трансляция игр онлайн, а все желающие могли посетить музей «Звенигородский манеж».

Организатором турнира выступил «Звенигородский шахматный клуб» при поддержке главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

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Одинцово Музеи Андрей Иванов

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