Депутаты проверили организацию детского лагеря при школе № 3 в Мытищах

В школу приехали председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, а также депутаты Мытищ Алексей Лаптев и Олег Старостин. Директор отчиталась о том, как организована работа в учреждении в целом, а также в направлении детского досуга летом.

«Для нас самая важная оценка - это отзывы детей. Пообщавшись с ними, мы поняли, что им нравится отдых в лагере, многие пришли сюда не в первый раз» , - прокомментировал муниципальный депутат Андрей Гореликов.

Кроме того, депутаты проверили столовую, игровую и спальную комнаты и посетили спортивное занятие.

Выездная комиссия прошла в рамках партийного проекта «Новая школа».

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