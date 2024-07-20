20 июля 2024, 22:22

Депутаты проверили новую детскую площадку на улице Щербакова в Мытищах

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Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда» провели выездную проверку новой детской площадки на улице Щербакова в Мытищах. Комиссия осмотрела состояние площадки, оценила удобство и надежность сооружений и креплений.

Детскую игровую площадку в Мытищах установили на улице Щербакова, 3а. Это современный игровой комплекс, который помогает умственному и физическому развитию детей.

Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» ознакомились с состоянием площадки, проверили прочность креплений оборудования, оценили удобство расположения и доступность игрового комплекса для всех горожан.

Подводя итоги, участники выездной встречи отметили, что такие проекты повышают качество жизни людей, развивают городскую среду, их важно реализовывать и дальше.

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Благоустройство Дети Мытищи
20 июля 2024, 22:50
День семейного здоровья пройдет в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля
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Ставший уже традиционным день семейного здоровья организуют в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля. Взрослые и дети проконсультируются у специалистов бесплатно и без записи.

В день семейного здоровья, 20 июля, в поликлинике № 6 микрорайона Пироговский взрослые смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию и электрокардиограмму, сдать анализы, проконсультироваться у врача-терапевта, акушера-гинеколога, оториноларинголога и эндокринолога. Детей осмотрят и выдадут необходимые рекомендации педиатр и лор-врач.

Недавно поликлиника переехала в новое здание. Здесь комфортно и светло, есть удобные зоны пребывания для пациентов учреждения.

«Семейный день здоровья - очень хорошая практика. Такие акции уже полюбились нашим жителям еще и потому, что есть возможность пройти узкопрофильных специалистов без записи и ожидания. Тем более что сейчас для наших пациентов созданы все условия для пребывания в поликлинике. После переезда в новое здание к нам стали чаще приходить наши жители», - поделилась исполняющая обязанности заведующей поликлиникой № 6 Татьяна Малоземова.

День семейного здоровья - это бесплатная акция для жителей города, пройдет она 20 июля с 9:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Пироговский, улица Советская, строение 2, корпус 1. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС Московской области.

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Больницы Мытищи Поликлиники
20 июля 2024, 20:19
В Подмосковье проведут 4 старта кубка чемпионов Swimcup по плаванию
Кубок чемпионов Swimcup
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Серия из четырех заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках первого в России международного кубка чемпионов Swimcup пройдет в Подмосковье. Мероприятия состоятся до конца лета.

Первые соревнования планируют провести 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. Второй заплыв состоится 11 августа на Пестовском водохранилище в Пушкинском городском округе. Затем участники соберутся на пляже Рублево в Красногорске, а заключительный турнир пройдет 31 августа на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Информацию о заплывах и регистрацию можно найти на официальном сайте мероприятия.

Организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко, отметил, что летний сезон обещает быть увлекательным. Он подчеркнул значение стартов в Подмосковье, которые собирают сильнейших спортсменов благодаря их доступности и живописным локациям.

Безрученко добавил, что заплывы в таких местах особенно популярны, и текущий сезон можно считать одним из самых ярких за всю историю Swimcup. Он выразил интерес к соревнованиям между профессионалами, опытными любителями и энергичными новичками.

Серия заплывов в 2024 году станет частью проекта «Суперлига Подмосковья». На маркетплейсе сайта проекта можно обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Swimcup. Подробности о проекте доступны на сайте.

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Спортсмены
20 июля 2024, 19:34
Матч «Легенд футбола» в Солнечногорске посетили почти 1,5 тысячи человек
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Знаменитые футболисты провели седьмую игру летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Солнечногорске. Они одержали уверенную победу над любительской командой городского округа со счетом 8:5.

За игрой «Легенд футбола» и местной команды наблюдали около 1,5 тысячи зрителей. На поле стадиона «Металлург» вышли прославленные спортсмены, такие как Егор Титов, Александр Ширко, Олег Корнаухов, Василий Иванов и другие.

Олег Корнаухов отметил, что в рамках программы «Выходи во двор», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым , проводятся замечательные мероприятия для детей, которые важны в современном мире. Он вспомнил, как в детстве восхищался тренировками сборных, и выразил надежду, что сегодняшние юные футболисты получат уникальные впечатления и мотивацию от игры с легендами.

Перед началом гала-матча для юных спортсменов из местных секций провели мастер-классы, которые дали возможность каждому участнику сыграть в одной команде с мастерами спорта.

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Спортсмены Дети Солнечногорск Футбол
20 июля 2024, 17:30
Мастер-класс по гончарному делу для пенсионеров прошел в подмосковном поселке Калининец
Телеканал «360»
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В поселке Калининец под Наро-Фоминском стартовал уникальный проект по обучению гончарному делу участников клуба «Активное долголетие». Опытные мастера, с более чем 30-летним стажем, поделились своими знаниями и опытом с участниками клуба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Кроме «долголетов», возможность познакомиться с гончарным искусством получили и маленькие жители Калининца. Особое внимание уделили детям участников специальной военной операции, которые получили персональный мастер-класс от опытных руководителей.

Отметим, что произведенная продукция будет представлена на ярмарках проекта «Доброе дело». Организатор мероприятия, депутат Егор Балев, отметил, что все средства, полученные от продажи изделий, направят на приобретение необходимого оборудования для бойцов специальной военной операции. Благотворительные ярмарки станут площадкой для поддержки талантливых мастеров и важного дела помощи нуждающимся.

Наро-Фоминск Активное долголетие

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