Депутаты проверили места для крещенских купелей в Богородском округе

Подготовка к одному из главных православных праздников - Крещению Господню - идет полным ходом. Работы проверил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Места, где можно будет окунуться в ночь с 18 на 19 января, уже определены: в Ногинске это Богоявленский собор и храм Матроны Московской, в деревне Ивашево - Троицкий храм, в селе Воскресенское - Покровский храм, в деревне Молзино - церковь иконы Божией Матери «Спорительницы хлебов». Специально оборудованы купели вне открытой воды также будут у реки Купавинка в Старой Купавне и у Каменского пруда в Электроуглях.

Купание в открытой воде в этом году будет запрещено из-за погодных условий и тонкого льда.

Найти полный список оборудованных купелей в Подмосковье можно на сайте ГУ МЧС России по Московской области.