Депутаты проверили благоустройство двора по улице Колпакова в Мытищах

Депутатская комиссия проинспектировала качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Колпакова у дома № 34 корпус 2.

Рабочие асфальтировали там проезды, тротуары и парковки. Опоры освещения сейчас меняют на оцинкованные. На детской площадке установят малые архитектурные формы, она будет полностью готова 26 августа.

«В прошлом году в нашем доме обновили фасад, а теперь еще и получим новую детскую площадку, зону отдыха и асфальтовое покрытие. Благодарю всех, кто участвует в благоустройстве нашего двора», - сказал председатель совета дома Виктор Жабин.

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