Депутаты провели встречи с жителями Мытищ по вопросам социальной поддержки

Такие тематические встречи проходят в региональных и местных общественных приемных, организуют их депутаты всех уровней партии «Единая Россия».

Эта неделя приемов в Мытищах касалась социальной поддержки населения. Горожанам рассказали об условиях и порядке получения пенсионных выплат, льгот для многодетных семей, малоимущих семей и инвалидов. Жителей проинформировали о порядке предоставления всех необходимых документов и сроках оформления заявлений.

«Объяснили жителям сроки и процедуру рассмотрения заявлений, а также пояснили, какие конкретные организации могут помочь в различных ситуациях. В ходе приемов были рассмотрены индивидуальные случаи, и каждому гражданину была предложена индивидуальная программа поддержки», - отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

На таких приемах жители могут получить консультацию индивидуально, также встречи помогают им быстрее ориентироваться в социальных программах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».