20 июля 2024, 23:51

Депутаты провели встречи с жителями Мытищ по вопросам социальной поддержки

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Серию встреч с жителями Мытищ на тему социальной поддержки организовали депутаты «Единой России». Обсуждали пенсионные льготы и выплаты, льготы для инвалидов, многодетных и малоимущих семей.

Такие тематические встречи проходят в региональных и местных общественных приемных, организуют их депутаты всех уровней партии «Единая Россия».

Эта неделя приемов в Мытищах касалась социальной поддержки населения. Горожанам рассказали об условиях и порядке получения пенсионных выплат, льгот для многодетных семей, малоимущих семей и инвалидов. Жителей проинформировали о порядке предоставления всех необходимых документов и сроках оформления заявлений.

«Объяснили жителям сроки и процедуру рассмотрения заявлений, а также пояснили, какие конкретные организации могут помочь в различных ситуациях. В ходе приемов были рассмотрены индивидуальные случаи, и каждому гражданину была предложена индивидуальная программа поддержки», - отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

На таких приемах жители могут получить консультацию индивидуально, также встречи помогают им быстрее ориентироваться в социальных программах.

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Мытищи Депутаты «Единая Россия»
20 июля 2024, 23:28
Обучение сотрудников регистратуры прошло в Мытищинской областной больнице
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Лекцию в формате «вопрос-ответ» организовали в Мытищинской областной больнице с участием заместителя главного врача по обязательному медицинскому страхованию Галины Игумновой и регистраторами поликлиник. Сотрудникам регистратур рассказали, как правильно информировать жителей о получении полиса ОМС при переезде и прикреплении к поликлиникам.

Работники регистратур первыми встречают посетителей. Именно поэтому они должны обладать особенными компетенциями и знаниями: оперативно ориентироваться во всех информационных системах медучреждения, обладать развитой эмпатией, проявлять вежливость и деликатность.

Сегодня Мытищинская областная больница полностью перешла на электронный документооборот. Здесь постоянно проходят обучающие занятия и семинары для регистраторов.

На обучении разобрали, как правильно рассказывать пациентам о получении полиса ОМС, прикреплении к поликлиникам. Обсудили новые правила передачи сведений о пациентах при наступлении 18-летия из детской поликлиники во взрослую.

«Наши встречи проходят на регулярной основе. В системе обязательного медицинского страхования периодически происходят изменения, о которых пациенты должны знать. Но самым главным остается одно - это получение пациентом полиса ОМС образца Московской области при переезде и прикреплении к поликлиникам. К примеру, до сих пор не все наши пациенты знают, что при замене паспорта нужно менять и полис ОМС. С этими и другими вопросами пациенты обращаются, прежде всего, к медицинским регистраторам», - отметила Галина Игумнова.

Сейчас из 300 тысяч жителей Мытищ 10 тысяч имеют полис другого региона. Таким жителям доступна только экстренная медицинская помощь. А прикрепленным к поликлиникам пациентам оказывают полный спектр услуг. О том, как получить полис ОМС регионального образца, можно узнать здесь.

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Здравоохранение Больницы Мытищи Поликлиники
20 июля 2024, 22:50
День семейного здоровья пройдет в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля
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Ставший уже традиционным день семейного здоровья организуют в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля. Взрослые и дети проконсультируются у специалистов бесплатно и без записи.

В день семейного здоровья, 20 июля, в поликлинике № 6 микрорайона Пироговский взрослые смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию и электрокардиограмму, сдать анализы, проконсультироваться у врача-терапевта, акушера-гинеколога, оториноларинголога и эндокринолога. Детей осмотрят и выдадут необходимые рекомендации педиатр и лор-врач.

Недавно поликлиника переехала в новое здание. Здесь комфортно и светло, есть удобные зоны пребывания для пациентов учреждения.

«Семейный день здоровья - очень хорошая практика. Такие акции уже полюбились нашим жителям еще и потому, что есть возможность пройти узкопрофильных специалистов без записи и ожидания. Тем более что сейчас для наших пациентов созданы все условия для пребывания в поликлинике. После переезда в новое здание к нам стали чаще приходить наши жители», - поделилась исполняющая обязанности заведующей поликлиникой № 6 Татьяна Малоземова.

День семейного здоровья - это бесплатная акция для жителей города, пройдет она 20 июля с 9:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Пироговский, улица Советская, строение 2, корпус 1. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС Московской области.

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Больницы Мытищи Поликлиники
20 июля 2024, 22:22
Депутаты проверили новую детскую площадку на улице Щербакова в Мытищах
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Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда» провели выездную проверку новой детской площадки на улице Щербакова в Мытищах. Комиссия осмотрела состояние площадки, оценила удобство и надежность сооружений и креплений.

Детскую игровую площадку в Мытищах установили на улице Щербакова, 3а. Это современный игровой комплекс, который помогает умственному и физическому развитию детей.

Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» ознакомились с состоянием площадки, проверили прочность креплений оборудования, оценили удобство расположения и доступность игрового комплекса для всех горожан.

Подводя итоги, участники выездной встречи отметили, что такие проекты повышают качество жизни людей, развивают городскую среду, их важно реализовывать и дальше.

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Благоустройство Дети Мытищи
20 июля 2024, 20:19
В Подмосковье проведут 4 старта кубка чемпионов Swimcup по плаванию
Кубок чемпионов Swimcup
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Серия из четырех заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках первого в России международного кубка чемпионов Swimcup пройдет в Подмосковье. Мероприятия состоятся до конца лета.

Первые соревнования планируют провести 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. Второй заплыв состоится 11 августа на Пестовском водохранилище в Пушкинском городском округе. Затем участники соберутся на пляже Рублево в Красногорске, а заключительный турнир пройдет 31 августа на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Информацию о заплывах и регистрацию можно найти на официальном сайте мероприятия.

Организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко, отметил, что летний сезон обещает быть увлекательным. Он подчеркнул значение стартов в Подмосковье, которые собирают сильнейших спортсменов благодаря их доступности и живописным локациям.

Безрученко добавил, что заплывы в таких местах особенно популярны, и текущий сезон можно считать одним из самых ярких за всю историю Swimcup. Он выразил интерес к соревнованиям между профессионалами, опытными любителями и энергичными новичками.

Серия заплывов в 2024 году станет частью проекта «Суперлига Подмосковья». На маркетплейсе сайта проекта можно обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Swimcup. Подробности о проекте доступны на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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