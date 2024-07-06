Депутаты передали Мытищинской городской больнице новый электрокардиограф
Представители партии «Единая Россия» Денис Перепелицын и Юрий Гончарук торжественно вручили больнице в Мытищах современный электрокардиограф. На вручении присутствовали главный врач больницы Ольга Мисюкевич и медицинские работники.
Электрокардиограф незаменим в повседневной работе кардиологов: помогает проводить точную диагностику сердечно-сосудистой системы, оперативно выявлять и лечить заболевания. Аппарат повысит качество медицинской помощи, которую оказывают горожанам.
«Здоровье жителей всегда будет в приоритете для нас. Развитие здравоохранения - одно из основных направлений, закрепленных в Народной программе „Единой России“, и мы понимаем, насколько важно обеспечить медицинские учреждения современной техникой и оборудованием. Надеюсь, что данный электрокардиограф окажет значительную помощь врачам в их ежедневной работе и поспособствует сохранению здоровья наших граждан», - сказал Денис Перепелицын.
Юрий Гончарук добавил, что депутаты продолжат поддерживать учреждения здравоохранения округа.
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