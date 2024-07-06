06 июля 2024, 14:47

Депутаты передали Мытищинской городской больнице новый электрокардиограф

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Представители партии «Единая Россия» Денис Перепелицын и Юрий Гончарук торжественно вручили больнице в Мытищах современный электрокардиограф. На вручении присутствовали главный врач больницы Ольга Мисюкевич и медицинские работники.

Электрокардиограф незаменим в повседневной работе кардиологов: помогает проводить точную диагностику сердечно-сосудистой системы, оперативно выявлять и лечить заболевания. Аппарат повысит качество медицинской помощи, которую оказывают горожанам.

«Здоровье жителей всегда будет в приоритете для нас. Развитие здравоохранения - одно из основных направлений, закрепленных в Народной программе „Единой России“, и мы понимаем, насколько важно обеспечить медицинские учреждения современной техникой и оборудованием. Надеюсь, что данный электрокардиограф окажет значительную помощь врачам в их ежедневной работе и поспособствует сохранению здоровья наших граждан», - сказал Денис Перепелицын.

Юрий Гончарук добавил, что депутаты продолжат поддерживать учреждения здравоохранения округа.

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Здравоохранение Больницы Депутаты
06 июля 2024, 15:19
Военную форму и генератор передали участнику СВО в администрации Чехова
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава Чехова встретился с бойцом. вернувшимся со специальной военной операции, с позывным «Прораб». Михаил Собакин передал ему военную форму, а жене и детям — подарки.

Жителя Чехова призвали на службу в 2022 году в ходе частичной мобилизации. Сейчас он проходит курс лечения и реабилитации после ранения. На встречу с главой он пришел с женой.

Бойцу передали форму. Его жене Александре вручили букет. А детям - настольные игры, мягкую игрушку и фитнес-браслет. Кроме того, для военнослужащего администрация муниципалитета закупила генератор. Встреча состоялась в рамках постоянной поддержки семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

По просьбе военнослужащего Михаил Собакин поручил помочь многодетной семье правильно разграничить выделенный им участок: перенести дорогу и незаконно построенный забор соседей.

«Все вопросы, которые есть сегодня у семьи, я лично буду контролировать и сопровождать. Все, что он нас зависит, мы обязательно выполним. Семья будет находится под нашей надежной защитой», - прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

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Семья Военные Чехов
06 июля 2024, 14:46
Массовые отключения электричества в непогоду предотвратили в Подмосковье
Фото: Мособлэнерго
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Энергетики Подмосковья успешно справились с последствиями сильной непогоды. Специалисты предотвратили массовые отключения электроснабжения для потребителей во время урагана «Орхан».

Министерство энергетики Подмосковья установило специальный контроль за работой электрооборудования во время непогоды, обеспечив круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Локальные аварийные отключения электроснабжения, вызванные падением веток на ЛЭП, были своевременно устранены.

На данный момент восстановительные работы по сети напряжением 6-10 кВ завершены практически во всех муниципалитетах, за исключением нескольких жилых районов Раменского и Солнечногорского городских округов, где обнаружены повреждения электрооборудования от прямого удара молнии. Работы продолжаются, и электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Как сообщил вице-губернатор Московской области и министр энергетики Евгений Хромушин, для оперативного восстановления электроснабжения Подмосковья было задействовано 445 бригад (около 1858 человек), 625 единиц спецтехники, 211 передвижных дизель-генераторных установок. Компании по обслуживанию электросетей продолжают следить за погодными условиями.

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Электричество Ураган
06 июля 2024, 14:15
Свыше 900 тысяч рублей за неправильную парковку взыскали в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Забота о сохранении зеленых зон во дворах предполагает личную ответственность каждого человека. Парковка автомобилей на газонах может привести к серьезным штрафам.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов подчеркнул, что оставление автомобиля на газоне может показаться удобным, но на самом деле является серьезным нарушением, за которое предусмотрен административный штраф.

«Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“», - указал Мурашов.

С начала текущего года благодаря бдительности местных жителей автовладельцы были оштрафованы на общую сумму 942 тысячи рублей за неправильную парковку на газонах. Согласно статье 6.22 КоАП МО, размеры штрафов за парковку на газонах составляют: от одной до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

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Штрафы
06 июля 2024, 14:11
Депутат Михаил Мурзаков провел в Мытищах прием избирателей
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Встреча депутата Московской областной Думы Михаила Мурзакова с избирателями прошла в Мытищах. Обсудили планы по сортировке мусора, возможности материальной помощи для горожан и вопросы поддержки предпринимателей.

Эколог-подвижник Георгий пришел на прием с новыми идеями по первоначальной сортировке мусора. Депутат отметил, что реализовать проект будет сложно, но он постарается помочь.

Также Мурзаков побеседовал с мытищинскими горожанами о материальной помощи и конфликте с управляющей компанией. Предприниматели смогли задать вопросы о поддержке в организации бизнеса.

Депутат обещал помочь всем собравшимся.

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