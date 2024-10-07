07 октября 2024, 19:06

Депутаты передали игрушки и канцтовары для юных пациентов больницы в Чехове

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Члены партии «Единая Россия» в Чехове присоединились к всероссийской эстафете добрых дел в день рождения Владимира Путина. В рамках акции депутат и Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый вместе с депутатом фракции Иваном Шмелевым посетили «Добрую комнату» Чеховской областной больницы.

Они передали наборы игрушек и канцтоваров, чтобы поддержать маленьких пациентов и сделать их пребывание в медицинском учреждении более комфортным.

«7 октября - день рождения президента нашей страны Владимира Путина. Лучший подарок для него - добрые дела партийцев по всей стране. Чехов с гордостью присоединяется к эстафете добрых дел!» - отметил Константин Безрукавый в своей речи.

Проект «Добрая комната» направлен на создание уютной атмосферы для маленьких пациентов больниц и поликлиник Московской области. Эти комнаты помогают детям легче переносить пребывание в медицинских учреждениях и способствуют их скорейшему выздоровлению.

Инициатива членов партии «Единая Россия» в Чехове стала частью масштабного движения добрых дел, которое объединяет людей по всей России, вдохновляя на сострадание и поддержку ближних.

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Волонтеры Чехов
07 октября 2024, 19:05
Фестиваль волейбола в Одинцове стал главным спортивным событием сентября в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Волейбольный фестиваль в Одинцове с участием команды «Заречье-Одинцово» признали главным спортивным событием сентября. Такое решение приняли подписчики Telegram-канала Минспорта Подмосковья.

Голосование проходило с 2 по 7 октября, и 70% участников выбрали волейбольный фестиваль. Вторым по популярности стал финал Кубка чемпионов Swimcup по плаванию, а третье место занял «Арбузный кросс».

Напомним, фестиваль волейбола состоялся 16 сентября, собрав 28 школьных команд. Победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии.

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Одинцово Спортсмены
07 октября 2024, 19:04
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 октября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 7 октября. В Минтрансе региона уточнили, что движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Дмитровском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Ярославском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Пробки Дороги
07 октября 2024, 19:04
Остановки отремонтировали еще на 7 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора завершили ремонт остановочных павильонов на семи региональных дорогах в рамках летнего содержания. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Остановки обновили на Комсомольской улице в Щелкове, на улицах Пушкина и Жуковского в Луховицах, на улице Ленина в Озерах, а также в деревнях Грязь, Максимовка и Скородумки.

В ведомстве подчеркнули, что дорожная сеть регулярно обследуется. Особое внимание уделяется остановкам, знакам, ограждениям, освещению и светофорам.

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Дороги
07 октября 2024, 18:34
Ученики школы № 26 в Люберцах стали лидерами по сдаче норм ГТО
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Итоги программы «В школу с ГТО» подвели в городском округе Люберцы. Победителями признаны воспитанники дошкольного отделения учебного заведения.

В рамках проекта дошкольники из образовательных учреждений города выполняли нормативы первой ступени ГТО. Участие в мероприятии приняли более 600 юных жителей Люберец.

Лучший результат показало дошкольное учреждение школы № 26. 35 из 38 подопечных инструктора Татьяны Мелиховой получили золотые знаки ГТО, остальные трое - серебряные.

На втором месте оказался третий корпус Кадетской школы, где нормативы на золотой знак сдали 26 детей, которыми руководит Ольга Давыденко. Третьим стало дошкольное отделение школы № 28, где «золото» получили 24 воспитанника Евгения Пантюхина Инструкторы по физкультуры отличившихся в программе дошкольных отделений получили награды в администрации муниципалитета.

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Спортсмены Люберцы Школьники

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