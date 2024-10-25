Депутаты передали игрушки и игры детям в больнице Подольска

В мероприятии поучаствовали председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин и руководитель фракции ВПП «Единая Россия» Любовь Ушанева.

В учреждении для детей создали «Добрую комнату». Она появилась здесь в рамках партийного проекта. Депутаты передали ребятам игрушки и настольные игры.

«Пожелали всем скорейшего выздоровления, хорошей учебы и бодрости духа. Продолжим и дальше свое шефство над „Доброй комнатой“», - сказал Алексей Никулин.

Отметим, что в Подольскую детскую больницу входят детские поликлиники и стационар с современным диагностическим оборудованием. За год в стационарных отделениях учреждения лечатся до шести тысяч детей.

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