Депутаты передали игрушки для юных пациентов больницы в Дмитровском округе

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Настольные игры, раскраски и пазлы передали детям, которые проходят длительное лечение и сложные медицинские процедуры. Это позволит скрасить их пребывание в больнице, сделать его более комфортным.

Акция прошла в рамках партийных проектов «Здоровое будущее», «Крепкая семья» и «Мы рядом». Участие в ней приняли депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, депутат фракции «Единая Россия» Александра Нечай и сторонник партии Татьяна Нечай.

«Приятно видеть, что у нас получилось порадовать ребятишек подарками. Уверена, что храбрые маленькие пациенты будут довольны» - сказала Марина Шевченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Отдельное внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей со сложными диагнозами.

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