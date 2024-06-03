Депутаты отработали 370 заявок от жителей Химок с января

Народные избранники обсудили во время встречи работу с жителями округа, реализацию Народной программы и подвели итоги деятельности общественной приемной.

«Подвели с коллегами промежуточные итоги и обсудили планы на ближайшее будущее. Также поговорили о мерах поддержки для населения, реализуемых на территории нашего округа. В том числе - о помощи участникам спецоперации и их семьям», - поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

Попасть на прием к депутату может любой. Чтобы записаться на встречу, нужно предварительно позвонить по телефону: +7 (495) 793-50-55.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».