Депутаты Мособлдумы рассмотрят 115 вопросов в первом квартале 2025 года

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Кремлевский благотворительный бал прошел в Гостином дворе в Москве. Участниками стали кадеты из разных регионов России и других стран. В том числе в нем поучаствовали ребята из городского округа Фрязино Московской области.

Кадеты готовились к балу несколько месяцев. Фрязино на мероприятии представили школьники из кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

Они исполнили полонез, вальс, краковяк и другие классические танцы. В рамках торжественной части перед ними выступили почетные гости.

В зале играла живая музыка, все выступления проходили под нее. Участники были одеты в элегантные наряды.

Отметим, что школьники из Фрязина регулярно принимают участие в мероприятиях различного уровня, занимают первые места на конкурсах и фестивалях спортивной, культурной и развлекательной направленности.