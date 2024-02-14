Депутаты Мособлдумы рассмотрели кандидатуры мировых судей

Московский областной дворец бракосочетания № 1 опубликовал статистику по итогам первого месяца 2024 года. Наиболее часто брак регистрировали пары в возрасте от 26 до 35 лет.

По количеству пар возрастная категория 36-45 лет превысила категорию граждан 18-25 лет на 19%, а пары 46-55 лет составили только 10% от общего количества новобрачных.

Браки граждан в возрасте 46-55 лет составили лишь 10% от общего числа новобрачных. В январе прошлого года был зарегистрирован один брак пары в возрасте 56-70 лет, однако самое большое количество браков приходилось на возрастную группу 26-35 лет.

Кроме того, в январе во дворце заключили три брака с иностранными гражданами из Эстонии, Казахстана и Белоруссии.

Количество заявлений на регистрацию брака, поданных через портал госуслуг, составило 213 штук, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В январе 2023 было подано всего 73 заявления.

Граждане РФ могут подать заявление о заключении брака в письменной форме лично или через портал госуслуг. Сделать это необходимо минимум за один месяц до запланированной даты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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