14 февраля 2024, 23:59

Депутаты Мособлдумы рассмотрели кандидатуры мировых судей

Страница руководителя фракции КПРФ Александра Наумова во «ВКонтакте»
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Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в очередном заседании комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности. В ходе совещания рассмотрели кандидатуры мировых судей.

Депутаты рекомендовали поддержать их на следующем заседании Мособлдумы. Также в ходе обсуждения рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших из Государственной Думы на согласование в региональный парламент.

Один из таких проектов предоставляет гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, возможность ее получения с использованием средств дистанционного взаимодействия, таких как телефонная связь и интернет.

Реализация этого закона позволит расширить доступ жителей Московской области, попавших в затруднительную жизненную ситуацию, к бесплатной юридической помощи. Кроме того, участники совещания обсудили планы работы комитета на будущее.

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Законы Депутаты Мособлдума
14 февраля 2024, 23:54
Дворец бракосочетания в Барвихе назвал самый популярный возраст заключения брака в январе
фото предоставлено ГУ ЗАГС МО
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Московский областной дворец бракосочетания № 1 опубликовал статистику по итогам первого месяца 2024 года. Наиболее часто брак регистрировали пары в возрасте от 26 до 35 лет.

По количеству пар возрастная категория 36-45 лет превысила категорию граждан 18-25 лет на 19%, а пары 46-55 лет составили только 10% от общего количества новобрачных.

Браки граждан в возрасте 46-55 лет составили лишь 10% от общего числа новобрачных. В январе прошлого года был зарегистрирован один брак пары в возрасте 56-70 лет, однако самое большое количество браков приходилось на возрастную группу 26-35 лет.

Кроме того, в январе во дворце заключили три брака с иностранными гражданами из Эстонии, Казахстана и Белоруссии.

Количество заявлений на регистрацию брака, поданных через портал госуслуг, составило 213 штук, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В январе 2023 было подано всего 73 заявления.

Граждане РФ могут подать заявление о заключении брака в письменной форме лично или через портал госуслуг. Сделать это необходимо минимум за один месяц до запланированной даты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Брак
14 февраля 2024, 23:23
Санаторное отделение НИКИ детства открыли после капитального ремонта
Пресс-служба Минздрава МО
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Санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Химках распахнуло свои двери перед посетителями. В здании провели капитальный ремонт и обновили медицинское оборудование.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что отделение оснащено современной медицинской техникой для реабилитации, включая ванны для гидротерапии, аппараты для насыщения организма кислородом и другое оборудование.

«Мы реализуем масштабную программу ремонта медицинских организаций региона. Так, санаторное отделение НИКИ детства уже открыло свои двери после капитального ремонта и приняло первых пациентов», - указала Светлана Стригункова.

Ремонт отделения выполнен согласно всем современным стандартам, в том числе имеется изолированный бокс, специальная система кондиционирования, палатная сигнализация, расширенные дверные проемы для маломобильных пациентов, бесключевой доступ в номера.

Директор НИКИ Нисо Одинаева подчеркнула, что помещения отделения оформлены с применением контрастных цветовых решений, что облегчает навигацию в учреждении и снижает ассоциативную нагрузку. Она добавила, что отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей, а также имеет палаты для многодетных матерей и двухместные палаты.

Программа реабилитации проводится бесплатно по ОМС по направлению лечащего врача. Пациенты могут обратиться к специалисту по месту жительства для получения подробной информации и записи на лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для соцподдержки медработников.

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Химки Врачи
14 февраля 2024, 22:28
«Гонка Александра Легкова» пройдет в Подмосковье 23 и 24 февраля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Около двух тысяч любителей лыжного спорта примут участие в «Гонке Александра Легкова». Фестиваль пройдет 23 и 24 февраля в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа.

На юбилейной «Гонке Легкова» ожидается присутствие известных спортсменов, включая чемпионов и призеров олимпийских игр, таких как Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов и других.

В первый день фестиваля пройдут соревнования на дистанциях 10 и 20 километров для взрослых и несколько стартов для детей. Во второй день для участников проведут лыжные мастер-классы.

Гости смогут с пользой провести время всей семьей, пообщаться с известными спортсменами и получить от них автографы. Кроме того, партнеры мероприятия подготовили различные розыгрыши. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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Спортсмены
14 февраля 2024, 22:17
Подмосковный регоператор «Хартия» получил 6 новых автомобилей
РОМО ООО "Хартия"
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Региональный оператор «Хартия», ответственный за обращение с ТКО на территории Ногинского кластера Московской области, пополнил автопарк шестью новыми автомобилями. Техника оснащена современным механизмом для сбора и транспортировки отходов.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья, кузов машин имеет заднюю загрузку. Прессующий механизм позволяет уплотнять собранные отходы в соотношении 6:1, делая мусоровозы более вместительными.

Благодаря универсальному захвату для любых типов контейнеров загрузка может осуществляться с любой высоты, что особенно удобно на неровных площадках. Кроме того, эта специальная техника отличается низким уровнем шума, что значительно повышает комфорт жителей региона.

Регулярное обновление автопарка регионального оператора спецтранспортом является неотъемлемым условием для бесперебойного функционирования системы обращения с ТКО. Весь транспорт «Хартии» соответствует экологическим стандартам Евро-5 и оборудован системой слежения ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Мусор

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