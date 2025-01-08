08 января 2025, 15:01

Депутаты Мособлдумы приняли участие в акции «Елка желаний» в Химках

Читайте нас в: Google Новости

В театре «Наш дом» городского округа Химки состоялась новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Подарки юные жители получат от депутатов Московской областной думы Владислава Мирзонова и Михаила Раева.

Народные избранники сняли с елки новогодние шары с пожеланиями детей. Юные жители Химок в своих посланиях попросили в подарок мягкую игрушку и велосипед.

«Каждый из нас может принять участие и исполнить мечту детей. Я снял шарик с пожеланием Кати. В скором времени я исполню ее мечту и подарю игрушку, которую она хочет», - поделился депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Депутаты Совета депутатов Руслан Шаипов, Алексей Федоров и Олеся Климачева также стали участниками новогодней акции «Елка желаний». Они вручат малышам билеты в цирк, конструктор и модель паровоза.

«Я очень рад, что при поддержке главы Дмитрия Волошина и Совета депутатов проведение подобных благотворительных акций для детей стало в Химках доброй традицией», - сказал Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что за время проведения всероссийской акции «Елка желаний» участники исполнили мечты сотен тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, среди них также юные жители Донбасса, Херсона и Запорожья.

Праздники Дети Химки Депутаты Новый год
08 января 2025, 15:22
Рождественские народные гуляния прошли у Богоявленского храма в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Во дворе Богоявленского храма в Химках организовали праздничные гуляния, посвященные светлому празднику Рождества Христова. Мероприятия объединили прихожан химкинского благочиния, священнослужителей и народные коллективы.

Для гостей праздника подготовили чаепитие, активные игры и хороводы. Местные артисты показали театрализованное выступление, а все желающие приняли участие в рождественских колядках.

По словам благочинного Химкинского церковного округа, иерея Павла Тарасова, во дворе собора создали сказочную атмосферу, чтобы гости мероприятия смогли ощутить все эмоции от светлого праздника Рождества Христова.

«Уверен, что дети и их родители запомнят этот праздник на весь год. Я думаю, что подобные рождественские гуляния станут доброй ежегодной традицией», - добавил он.

Отметим, в Химках большое внимание уделяют проведению традиционных праздников. Благодаря поддержке главы муниципалитета Дмитрия Волошина в округе организуют культурные и образовательные мероприятия. Горожане особенно любят посещать концерты и театрализованные поздравления.

Праздники Химки Православное рождество
08 января 2025, 14:44
Певец Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учеников школы искусств в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Уникальный мастер-класс «Уроки музыки» прошел в Центральной детской школе искусств городского округа Химки. Его провел Народный артист России Дмитрий Маликов.

Во время встречи Дмитрий пообщался со зрителями, ответил на их вопросы, а также поделился творческим опытом. Народный артист подготовил для ребят необычную викторину: он исполнил отрывки известных классических композиций, а дети должны были угадать их авторов.

«Музыка меняет каждого, даже если она не становится профессией. Она все равно очень обогащает внутренний мир человека», - подчеркнул Дмитрий Маликов.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. Певец выступил дуэтом с учениками школы искусств и поздравил их с Новым годом.

По словам директора Центральной детской школы искусств Инны Монастырской, такие мероприятия ребята надолго запоминают, подобные встречи мотивируют учеников развиваться и совершенствовать свои навыки.

«Мы пообщались с Дмитрием Маликовым, услышали множество интересных историй, и, конечно, наши дети уйдут отсюда вдохновленные на новые цели и победы», - добавила она.

Напомним, что социально-образовательный проект «Уроки музыки» Дмитрия Маликова поддерживает и развивает детское музыкальное образование в России. С 2012 года Народный артист провел сотни мастер-классов по всей стране.

Химки Музыка Дмитрий Маликов
08 января 2025, 14:28
Отделение «Молодой Гвардии» открыли в филиале авиационного института в Химках
Читайте нас в: Google Новости
В филиале Московского авиационного института городского округа Химки заработало первичное отделение «Молодой Гвардии Единой России». Перед студентами выступили активисты организации и общественники.

Представители «Молодой Гвардии Единой России» рассказали ребятам о результатах работы организации за последний год. Они также поделились опытом и обсудили со студентами планы на будущее.

Мероприятие посетил и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк. Он рассказал студентам о перспективах для членов «Молодой Гвардии».

«Вступление в „Молодую Гвардию“ предоставляет уникальную возможность для молодых людей объединяться вокруг общей цели - улучшения жизни своего города. Присоединившись к этой общественной организации, ребята находят единомышленников и генерируют новые идеи. Также ее активисты реализуют разнообразные проекты и инициативы», - отметил он.

Лидер Движения общественной поддержки также напомнил, что отделения «Молодой Гвардии» расположены во всех регионах России. Только в Московской области их насчитывают 57. В городском округе Химки свыше 2000 активистов организуют патриотические мероприятия, поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают приютам для бездомных животных, проводят акции в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Молодогвардейцы также выезжают в освобожденные регионы России с волонтерскими миссиями.

Химки Молодежь «Единая Россия»
08 января 2025, 14:11
Лицей № 10 в Химках присоединился к экологической акции по сбору вторсырья
Читайте нас в: Google Новости
Учащиеся лицея № 10 положили десятки пластиковых бутылок и алюминиевых банок в специальный фандомат. Акцию организовали благодаря проекту «Чистая страна» партии «Единая Россия».

Как отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова, такие мероприятия учат ребят беречь окружающую среду и осознанно подходить к переработке отходов.

«Мы стремимся сделать этот процесс увлекательным и полезным для каждого», - добавила она.

Во время участия в экологической акции школьникам рассказали, как вторичная переработка помогает сохранять экологию. Старшеклассники также научились правильно использовать фандоматы: утилизировать тару, получать чек и менять баллы на скидку в магазинах-партнерах.

Депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев напомнил, что для участников акций разработали систему поощрений. Фандоматы связаны с программой лояльности компании «РТ-Инвест», таким образом можно накапливать баллы за каждую сданную тару.

Школы Химки Экология

Новости по теме