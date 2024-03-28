Депутаты Мособлдумы обсудили эффективность проекта по раздельному сбору мусора в Химках

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Депутаты и общественники обсудили эффективность проекта по раздельному сбору и сортировке вторсырья. Они отметили, что главная задача экологической программы «Мегабак» - сохранить природный ресурс.

«В Московской области на сегодня созданы основы новой отрасли переработки отходов. Внедрена система раздельного сбора отходов. Помимо этого, ведется также и сбор „чистых“ отходов на площадках „Мегабак“, которые поступают на переработку», - подчеркнул председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы Владимир Шапкин.

Сдать в пункт приема вторсырья можно бытовую технику, картон, пластик, мебель, одежду и батарейки. Для каждого типа отходов предусмотрен отдельный бак.

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