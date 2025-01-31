Депутаты Лосино-Петровского приняли участие в обсуждении транспортных вопросов

В президиуме выступали вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев и заместитель главы правительства региона Алексей Грежик. В обсуждении приняли участие представители совета депутатов Лосино-Петровского округа и активные жители муниципалитета, которые задавали много вопросов.

Большое количество обращений жителей Лосино-Петровского округа было связано с нехваткой общественного транспорта, как, например, на маршруте № 362, где, по мнению горожан, очень нужны дополнительные автобусы. Владимир Локтев сообщил, что по просьбам жителей маршруты 886, 23, 71 и 362 в Лосино-Петровском округе усилят с 1 июня текущего года. В настоящее время также решается вопрос с транспортно-пересадочным узлом, его проектирование завершат в 2025 году, после чего начнется строительство объекта.

Председатель Московской областной думы подчеркнул, что для изменения любой волнующей жителей ситуации необходимы совместные усилия депутатов, местных властей и общественной палаты.