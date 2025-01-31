31 января 2025, 12:26

Депутаты Лосино-Петровского приняли участие в обсуждении транспортных вопросов

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского г.о.
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Открытая трибуна была посвящена качеству транспортного обслуживания и общественному контроля в сфере пассажирских перевозок. Мероприятие провел глава Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В президиуме выступали вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев и заместитель главы правительства региона Алексей Грежик. В обсуждении приняли участие представители совета депутатов Лосино-Петровского округа и активные жители муниципалитета, которые задавали много вопросов.

Большое количество обращений жителей Лосино-Петровского округа было связано с нехваткой общественного транспорта, как, например, на маршруте № 362, где, по мнению горожан, очень нужны дополнительные автобусы. Владимир Локтев сообщил, что по просьбам жителей маршруты 886, 23, 71 и 362 в Лосино-Петровском округе усилят с 1 июня текущего года. В настоящее время также решается вопрос с транспортно-пересадочным узлом, его проектирование завершат в 2025 году, после чего начнется строительство объекта.

Председатель Московской областной думы подчеркнул, что для изменения любой волнующей жителей ситуации необходимы совместные усилия депутатов, местных властей и общественной палаты.

Депутаты Автобусы Лосино-Петровский
31 января 2025, 13:33
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Бразилию
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Бразилию. Он пройдет в онлайн-формате 4 февраля.

Вебинар пройдет при организации Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, рассказали в региональном Мининвесте.

Спикером станет торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер. Он расскажет об экономической ситуации и основных направлениях торговки, а также о возможностях развития бизнеса и рисках.

Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.

Больше информации об услугах Фонда размещено на официальном сайте.

Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области
31 января 2025, 13:07
Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократился до 10 дней
Медиасток.рф
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Новые логистические проекты Подмосковья помогают делать торговлю с Китаем быстрее. Инициативы по развитию экспорта обсудили на стратегической сессии по вопросам экспорта в КНР, организованной Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В мероприятии приняли участие около 40 ключевых экспортеров и предприятий, представителей регионального управления и органов власти.

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов представил текущее состояние дел и перспективы увеличения экспорта в Китай, а также реализуемые в регионе проекты. Он рассказал о новой точке для бесшовного экспорта в КНР, созданной в прошлом году в Московской области совместно с партнерами из Казахстана и Китая - CRK Terminal, где ключевым игроком выступает ТЛЦ «Селятино».

ТЛЦ продолжает развиваться: увеличивается его пропускная мощность, внедряются цифровые технологии в международный товарооборот. На сегодняшний день «Селятино» предлагает самый быстрый вариант доставки грузов из Московской области в китайский город Сиань провинции Шэньси - за 9–10 дней.

Растущий товарооборот между Московской областью и КНР способствует активному развитию логистических проектов в регионе, ориентированных на взаимодействие с Китаем. Помимо ТЛЦ «Селятино», в Подмосковье развивается ТЛЦ «Белый Раст», который активно наращивает товарооборот по маршруту Московская область - КНР.

Инвестиции Экспорт Торговля Китай Промышленность
31 января 2025, 12:54
Эффективность работы 195 управляющих компаний оценили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Работу 195 управляющих компаний проанализировали в Подмосковье на заседании межведомственной комиссии. Эксперты оценили их эффективность и качество оказываемых услуг.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования рынка управления многоквартирными домами прошло в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. На мероприятии выступили представители подмосковного Следственного комитета и Главного управления региональной безопасности.

Заместители глав округов доложили о работе УК.

По словам начальника управления по работе с управляющими организациями Максима Гущина, эксперты рассмотрели успешные компании, а также те, кому еще предстоит выполнить ряд задач.

«Муниципальным образованиям еще раз разъяснили преимущества электронных голосований в ГИС ЖКХ - это, в первую очередь, простота и прозрачность. Теперь задача администраций качественно довести эту информацию до управляющих организаций, а тем, в свою очередь, до жителей», - сказал он.

Эффективность работы управляющих компаний оценивали по нескольким критериям. Среди них удовлетворенность жителей качеством услуг, соблюдение лицензионных требований и другие.

Всего комиссия рассмотрела вопросы управления более чем в 980 домах и 33 округах региона.

Инвестиции Экспорт Торговля Китай Промышленность
31 января 2025, 12:51
Рейд по соблюдению правил перехода проезжей части прошел в Истре
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Инспекторы в Истре провели рейд среди прохожих на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах города. Такие проверки устраивают для снижения количества ДТП и травм среди взрослых и детей.

Сотрудники ГАИ вместе с волонтерами побеседовали с пешеходами и призвали соблюдать правила безопасности на дороге и быть внимательными. Желательно не засматриваться в телефон, не носить наушники и ходить со светоотражающими элементами на одежде. Кроме того, всем желающим инспекторы раздали специальные яркие браслеты и они показали, как их правильно надевать.

Также сотрудники ГАИ провели рейд «Детское кресло» среди водителей. Такую проверку проводят регулярно, раз в семь дней. Также всю неделю инспекторы следили, предоставляют ли водители преимущество пешеходам на переходе. Каждому автомобилисту, кроме напутственных слов, выдали брошюры с правилами безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что искусственный интеллект поможет следить за состоянием дорог в Московской области.

Истра ДТП Правила Дороги

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