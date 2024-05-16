Депутаты из Мытищ подвели итоги мониторинга автоколонны № 1375

Это крупнейший перевозчик в округе. Ежедневно на маршруты отправляют 137 автобусов из общего парка в 163 единицы. На предприятии трудятся 396 человек. База в Мытищах является крупнейшей среди филиалов МАП № 10 и обеспечена всем необходимым оборудованием и комфортными условиями для сотрудников.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов отметил, что проверка связана с обращениями жителей. Проведены совещания с участием главы округа, силовых ведомств, дорожников и перевозчиков. Депутаты также посетили ремонтную базу предприятия, осмотрели транспорт и диспетчерскую. По итогу мониторинга наиболее острые проблемы решены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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