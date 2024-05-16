16 мая 2024, 20:33

Депутаты из Мытищ подвели итоги мониторинга автоколонны № 1375

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мытищинские депутаты провели выездную комиссию на крупнейшем предприятии общественного транспорта. Мероприятие прошло на территории межмуниципального автотранспортного предприятия № 10, известного как автоколонна № 1375.

Это крупнейший перевозчик в округе. Ежедневно на маршруты отправляют 137 автобусов из общего парка в 163 единицы. На предприятии трудятся 396 человек. База в Мытищах является крупнейшей среди филиалов МАП № 10 и обеспечена всем необходимым оборудованием и комфортными условиями для сотрудников.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов отметил, что проверка связана с обращениями жителей. Проведены совещания с участием главы округа, силовых ведомств, дорожников и перевозчиков. Депутаты также посетили ремонтную базу предприятия, осмотрели транспорт и диспетчерскую. По итогу мониторинга наиболее острые проблемы решены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Автобусы
16 мая 2024, 20:27
Тендер на установку детской площадки объявили в Люберцах
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на установку детской площадки объявили в Люберцах. Работы по благоустройству проведут за счет средств окружного бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит установить детский игровой комплекс: качели, качалки, карусели, балансир, песочницу, лавочки, урны, а также настелить резиновое покрытие и установить ограждения. Завершить работы необходимо в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы Аукционы конкурсы
16 мая 2024, 20:26
Тендер на капремонт котельной объявили в Ступине
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на капремонт котельной объявили в Ступине. Завершить работы необходимо в июле этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит демонтировать котел, его арматуру, а затем установить газовую часть котла, провести обмуровочные работы, наладить работу автоматической системы безопасности и других систем, которые необходимы для работы котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ступино конкурсы
16 мая 2024, 20:11
Индивидуальные родильные залы появились в МОНИИАГ
ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского
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Индивидуальные родильные залы появились в мае в акушерском обсервационном отделении Московского областного института акушерства и гинекологии. Теперь пациентки вместе с врачами смогут выбрать альтернативный метод проведения родов.

По словам руководителя акушерского обсервационного отделения института Екатерины Ефимковой, в роддоме удалось оборудовать два индивидуальных родильных зала с учетом современных тенденций и пожеланий пациенток.

«Теперь женщины даже с тяжелыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, получат возможность вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Они смогут пригласить в этот день своего близкого родственника или выбрать, например, вертикальные роды», - рассказала Ефимкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
16 мая 2024, 19:59
Продажа билетов на театральный фестиваль стартовала в Ногинске
Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Ногинске с 14 по 19 июня. Билеты на спектакли можно купить уже сейчас на сайте мероприятия.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль посвятили творчеству театрального режиссера, народного артиста России Петра Фоменко, который воспитал целую плеяду актеров и режиссеров.

По словам начальника управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры и туризма Московской области Натальи Рыбиной, концепцию театрального фестиваля предложил художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.

«Одной из главных особенностей этого фестиваля является большая образовательная программа для молодых актеров муниципальных театров, режиссеров, драматургов, а также представителей школьных театров. Мы ждем зрителей Подмосковья и Москвы на нашем фестивале», - рассказала Рыбина.

Всего в рамках фестиваля запланированы пять программ: основная - показы спектаклей; образовательная - лекции и мастер-классы для молодых и начинающих артистов; выставочная, кинопрограмма и концертная.

Зрители увидят выступления известных артистов: Юлии Пересильд, Кирилла Плетнева, Галины Тюниной и других.

Театральный фестиваль пройдет на сцене Московского областного театра драмы и комедии, а также на открытых городских площадках Ногинска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Режиссер Учителя Спектакль Театры Фестивали

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