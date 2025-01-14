Депутаты из Химок вручили подарки воспитанникам школы-интерната в Донецке

На празднование Крещения Господня в городском округе Подольск организуют три места для купания. Впервые купель обустроят на территории Троицкого кафедрального собора.

По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова на всех трех локациях в Крещение будут дежурить волонтеры, медики и сотрудники органов правопорядка. Помимо этого, вблизи купелей разместят теплые палатки для переодевания и пункты с горячим чаем.

«Центральной локацией станет территория Троицкого кафедрального собора», - отметил руководитель муниципалитета.

Также традиционно места для омовения оборудуют в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке на Весенней в Климовске. В этом году в парке «Дубрава» купели не будет: сейчас там благоустраивают территорию.

Администрация городского округа Подольск призывает жителей не рисковать здоровьем и не окунаться в необорудованные проруби без присмотра врачей.

Крещенские купания начнутся с обряда освящения купелей 18 декабря в 22:00 и продлятся до 03:00.