14 января 2025, 18:54

Депутаты из Химок вручили подарки воспитанникам школы-интерната в Донецке

Медиасток.рф
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Заветные новогодние подарки дети из специализированной школы-интерната № 27 в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики получили от депутатов из Химок. Поздравления от лица округа передала волонтер Олеся Перерва.

Подарки воспитанникам интерната передали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, его заместитель Александр Васильев и депутат Алексей Федоров. Также они предложили директору школы воспользоваться государственными мерами поддержки.

«В Химках искренне сопереживают тем, кто оказался в сложной ситуации, и понимают, насколько важно поддерживать жителей новых регионов в трудный момент», - поделился Сергей Малиновский.

Школа-интернат в Докучаевске специализируется на воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями. Педагоги помогают им адаптироваться в современном мире и стать полноценной частью общества.

Отметим, что гуманитарную помощь из Химок передали также жителям Луганской Народной Республики. Дети получили игрушки, детское питание и предметы первой необходимости.

Дети Химки
14 января 2025, 21:18
Почти 150 медицинских аппаратов передали в больницы Подольска в 2024 году
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В течение прошлого года медицинские учреждения городского округа Подольск пополнились 147 аппаратами для обследования и лечения пациентов. Оборудование прибрели благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

В отделения и подразделения Подольской областной клинической больницы поступили 77 современных медицинских аппаратов. Это колоноскопы и бронхоскопы, мобильный рентген-аппарат типа С-дуга, электронейромиограф, мониторы глубины анестезии, электрохирургический блок.

Помимо этого, 33 медицинских аппарата появились в Подольской детской больнице. Для обследования и лечения маленьких пациентов там теперь применяют бинокулярный офтальмоскоп, риноларингофиброскоп, нефроскоп, 12-канальный электрокардиограф и электроэнцефалограф, высокочастотный электрохирургический аппарат и хирургический аппарат для имплантации. Родильный дом в Подольске получил еще пять единиц медицинского оборудования.

«Повышение качества и доступности медицинской помощи для пациентов округа - наша главная задача. Надеемся, что план поставок оборудования в 2025 году превысит план прошлого года, и мы сможем с еще большим успехом оказывать медпомощь жителям Подольска региона в целом», - подчеркнул главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Подольск Здравоохранение Больницы
14 января 2025, 21:04
Впервые у Троицкого собора в Подольске на Крещение установят купель
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На празднование Крещения Господня в городском округе Подольск организуют три места для купания. Впервые купель обустроят на территории Троицкого кафедрального собора.

По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова на всех трех локациях в Крещение будут дежурить волонтеры, медики и сотрудники органов правопорядка. Помимо этого, вблизи купелей разместят теплые палатки для переодевания и пункты с горячим чаем.

«Центральной локацией станет территория Троицкого кафедрального собора», - отметил руководитель муниципалитета.

Также традиционно места для омовения оборудуют в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке на Весенней в Климовске. В этом году в парке «Дубрава» купели не будет: сейчас там благоустраивают территорию.

Администрация городского округа Подольск призывает жителей не рисковать здоровьем и не окунаться в необорудованные проруби без присмотра врачей.

Крещенские купания начнутся с обряда освящения купелей 18 декабря в 22:00 и продлятся до 03:00.

Праздники Подольск
14 января 2025, 20:50
Фестиваль «Ледяное искусство» пройдет в Волоколамске 18 января
Медиасток.рф
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Сотрудники Центра культуры и творчества «Родники» приглашают жителей Волоколамского городского округа в Центральный парк на интерактивные мероприятия. В субботу, 18 января, там пройдет концертно-развлекательная программа «Ледяное искусство».

Жители и гости Волоколамска смогут не только получить удовольствие от зимней прогулки, но и зарядиться бодростью и позитивными эмоциями. Интерактивное мероприятие «Ледяное искусство» начнется в Центральном парке в 12:00.

Для любителей спорта там организуют зарядку «Парковая разминка» и игровую программу «Я сегодня чемпион». Творческие жители округа создадут своими руками сувениры на мастер-классе «Оч! Умелые ручки». Ярких эмоций гостям парка добавит концерт с танцами и песнями «Танцуем вместе - не стоим на месте!». На площадке будет работать фотозона «На пьедестале» и станция с горячим чаем и угощениями.

Концерты Фестивали Волоколамск
14 января 2025, 20:26
Поликлинику в Ленинском округе на 1000 посещений ввели в эксплуатацию
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В жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе построили большую поликлинику, рассчитанную на тысячу посещений взрослых и детей в смену. Здание уже ввели в эксплуатацию, а первых посетителей медики учреждения примут до конца первого квартала этого года.

Поликлинику построили благодаря народной программе партии «Единая Россия». Здание медучреждения площадью 7500 квадратных метров разделили на два блока: взрослый и детский.

Во взрослом отделении обустроят кабинеты терапии и хирургии, пациентов там примут кардиологи, онкологи и другие специалисты. В детском отделении обустроят кабинеты педиатров и узких специалистов: аллергологов, стоматологов и других врачей. Помимо этого, в медицинском учреждении будут работать отделения физиотерапии, лучевой диагностики и дневной стационар на шесть коек.

Как пояснил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, в жилом комплексе «Пригород Лесное» живут более 30 тысяч человек, и врачи общей практики уже не справляются с увеличившимся потоком посетителей.

«Для нас важно создать максимально комфортные условия для получения услуг, будь то сфера здравоохранения или образования», - отметил он.

Отметим, что здание поликлиники возвели с учетом нужд маломобильных граждан. Проектировщики предусмотрели лифты и специальные санузлы, а входы построили на уровне земли. Помимо этого, коридоры и дверные проемы в помещениях имеют необходимую ширину для свободного перемещения на кресле-коляске.

Строительство Поликлиники Ленинский округ

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