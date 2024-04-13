13 апреля 2024, 15:52

Депутаты и общественники Химок приняли участие в субботнике в Сходне

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Председатель Совета депутатов городского округа Химки, Сергей Малиновский, вместе с горожанами принял участие в субботнике. Общими усилиями в порядок привели территорию вблизи домов № 31, 32 и 36 на улице Октябрьская в микрорайоне Сходня.

Сергей Малиновский отметил, что субботник - это не только уборка придомовых территорий и городских пространств, но и прекрасная возможность объединить людей, чтобы внести свой личный вклад в сохранение природы и экологии, а также сделать городской округ комфортнее и чище.

Также депутаты муниципалитета Алексей Федоров и Руслан Шаипов вместе с руководителем движения общественной поддержки Химок Олесей Климачевой распределили между собой зоны ответственности в микрорайонах Фирсановка и Сходня для надзора за чистотой дворов. Они сосредоточили свое внимание на территориях около жилых домов по улице Речная в Фирсановка и в Банном переулке в Сходне как ключевых местах для уборки.

Месяц чистоты завершит общеобластной субботник 27 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Депутаты Субботник
13 апреля 2024, 16:49
Депутат Ирина Спирина поучаствовала в уборке «Белого сквера» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В микрорайоне Левобережный в Химках прошел субботник. Под руководством муниципального депутата Ирины Спириной, сотрудники коммунальных служб и местные жители, провели уборку территории «Белого сквера» на улице Пожарского.

В ходе работ, в парке привели в надлежащий вид информационные стенды, лавочки, урны, а также убрали газоны. Всего планируется благоустроить более 130 общественных пространств.

«Апрель - это месяц благоустройства, когда коммунальщики, трудовые коллективы, общественные деятели и горожане по всем Химкам активно участвуют в озеленении и улучшении городской среды. Мы с коллегами по Совету депутатов организуем субботники во дворах и парках. Из года в год все больше жителей присоединяется к нам, чтобы помочь сохранить красоту и чистоту нашего и города», - поделилась Ирина Спирина.

Напомним, что помимо наведения чистоты, у жителей есть возможность повлиять на преображение Химок. На федеральном портале za.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты благоустройства в 2024 году. В перечень вошли 11 общественных пространств городского округа Химки. Тот объект, который наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Депутаты Субботник Парки
13 апреля 2024, 14:40
Прием граждан по вопросам ЖКХ проведут в Химках с 15 по 19 апреля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки с 15 по 19 апреля пройдет тематическая неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальные депутаты, сотрудники профильных ведомств и представители Госжилинспекции проконсультируют горожан на площадке местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Юлия Ишкова напомнила о регулярных приемах граждан в Химках, где депутаты помогают горожанам с различными вопросами, включая ЖКХ, благоустройство, социальную поддержку, медицинские и юридические услуги.

Она также подчеркнула, что в Химках депутаты активно общаются с жителями не только лично, но и через общедомовые чаты. Эта практика введена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который гласит: «житель всегда прав».

Для записи на прием следует обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу улица Кирова, дом 19 или позвонить по телефону: 8 (916) 683-08-27. Прием проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
13 апреля 2024, 14:19
Творческие коллективы из Химок победили на всероссийском конкурсе танца «Красная гора»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийский конкурс танца «Красная гора» прошел в Красногорске. Хореографические коллективы центральной детской школы искусств Химок стали лауреатами нескольких творческих направлений.

Ансамбль «Юность» под руководством Заслуженного работника культуры Московской области Лилии Егжовой стал лауреатом I степени в номинации «Стилизованный народный танец 9-12 лет». Ансамбль «Улыбка» под руководством Ларисы Голенковой стал лауреатом ll степени в номинации «Стилизованный народный танец 13-16 лет», а также лауреатом lll в номинации «Эстрадный танец 9-12 лет».

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что творческое образование в Химках пользуется высоким спросом. Центральная детская школа искусств заслуженно признана одним из лучших музыкальных образовательных заведений России.

Напомним, что с 15 апреля по 15 июня в центральной детской школе искусств пройдет прием новых учеников на отделения хореографии, живописи, музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
13 апреля 2024, 13:59
Депутат Мособлдумы Барсуков представил законопроект в сфере муниципальной службы
t.me/BarsukovVN
Читайте нас в: Google Новости
Председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков в ходе 82-го заседания Мособлдумы представил новый законопроект. Он касается целевого обучения муниципальных служащих на территории Подмосковья.

Владимир Барсуков рассказал подробности проекта закона и объяснил, кого он затронет.

«Теперь правом участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении будут обладать граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, получающие профессиональное образование соответствующего уровня впервые, не имеющие обязательств по ученическому или иному договору, влекущему возникновение трудовых отношений после окончания обучения», - указал депутат Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Депутаты Мособлдума

Новости по теме