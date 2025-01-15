Депутаты и активисты «Единой России» приняли участие в экологической акции

Проект партии «Единая Россия» «Чистая страна» объединяет народных избранников, экологов, общественников, волонтеров и горожан для решения проблем загрязнения природы. В экологической ации приняли участие депутаты из Мытищ Николай Шпак и Андрей Гореликов.

«Сдавая пластиковую бутылку в фандомат, вы не только помогаете решить проблему мусора и загрязнения окружающей среды, но и вдохновляете других людей заботиться о нашей планете», - подчеркнул Шпак.

Депутаты и активисты отмечают, что установка автоматических устройств «Экопункт» и организация таких экологических акций побуждают жителей заботиться о чистоте окружающей среды, а также повышают уровень осознания экологических проблем в обществе.