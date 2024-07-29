29 июля 2024, 09:20

Депутаты Химок провели уроки памяти в музее «Артишок»

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Муниципальные депутаты Валентин Герасимов, Ирина Спирина и Наталья Каныгина провели уроки памяти для жителей Химок. Они организовали встречи и кинопоказы в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Жители смогли посмотреть легендарный советский фильм режиссера Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин», снятый в 1955 году. Кинопоказ прошел в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Поколение граждан, выросших, как и я, в Советском Союзе, прекрасно помнит замечательные киноленты, героями которых были честные, трудолюбивые люди из обычных рабочих семей. Выпускалось много кинокартин о спорте и службе в армии, чтобы привить молодежи стремление достигать успехов. Влияние этих фильмов на воспитание патриотизма трудно переоценить», - сказал Валентин Герасимов.

Кроме того, руководитель Музея воинской и боевой славы школы № 30, член Российского военно-исторического общества Александр Титенок рассказал гостям о работе по сохранению и передаче молодому поколению исторической памяти.

Также в рамках проекта депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина организовали встречу в летнем лагере школы № 29. Ребятам рассказали о подвиге русских воинов в Невской битве и показали одноименный фильм Сергея Эйзенштейна.

«Просмотр и обсуждение фильма стали для ребят настоящим уроком мужества, патриотизма и любви к родине. Подобные мероприятия играют важнейшую роль в патриотическом воспитании молодежи, формировании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, уважения к ее истории и героическому прошлому», - отметила Ирина Спирина.

Напомним, в округе создан виртуальный музей «Химки 1941–1945 - все для фронта, все для Победы!». Там можно познакомиться с воспоминаниями ветеранов и очевидцев Великой Отечественной войны, найти тематическую литературу и увидеть экспонаты городских музеев.

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Химки Музеи Депутаты
29 июля 2024, 09:41
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 29 июля
Медиасток.рф
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Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 29 июля. Это на 1,1% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ярославском, Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть особо внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги
29 июля 2024, 09:40
Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье до 31 июля
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Первый и второй классы пожарной опасности ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

29 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском лесничестве - второй класс пожарной опасности.

30 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве - второй класс пожарной опасности.

31 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - второй класс пожарной опасности.

В ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Пробки Дороги
29 июля 2024, 09:31
Более 40 экскурсий посетили участники «Активного долголетия» в Химках с июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Этим летом участники клуба «Активное долголетие» в Химках посетили уже более 40 выездных экскурсий. Они побывали на выставке-форуме «Россия», Патриарших прудах, Северном речном вокзале, Химкинском и Клязьминском водохранилищах и в других интересных местах.

Во время экскурсий пенсионеры посещают достопримечательности Москвы, Химок и соседних муниципалитетов. Расписание мероприятий можно найти на сайте проекта в разделе «Активности» или в мобильном приложении «Соцуслуги». Также уточнить информацию можно в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону: 8 (495) 572-25-33 или в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 (495) 572-65-14.

«Программа экскурсионных маршрутов разнообразна. Два раза в неделю доступны речные прогулки на теплоходе „Доброфлот“. Кроме того, Министерство туризма Московской области организует дополнительные экскурсии», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, клуб «Активное долголетие» работает в Химках по адресу: улица Кирова, строение 24. Этот проект стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Благодаря этой инициативе каждый год свыше девяти тысяч пожилых людей посещают мастер-классы, концерты, экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Экскурсии Активное долголетие
29 июля 2024, 09:09
Мастер-класс и лекцию про амурских тигров провели в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Гости читального зала в парке Толстого в Химках стали участниками мастер-класса, тренинга и лекции под открытым небом. Им рассказали об амурских тиграх.

Для жителей округа провели творческий мастер-класс «Слушай и рисуй», тренинг с элементами игры «Один за всех и все за одного» и лекцию «Амурские тигры - гордость России».

«Было приятно провести время здесь. Я получила массу положительных эмоций и новых знаний и с нетерпением жду следующей пятницы. Спасибо организаторам за такое замечательное время!» - поделилась химчанка Анна Редькина.

Интересные программы в читальном зале в парке Толстого проходят каждую пятницу с 12:00 до 16:00. Участники встреч вместе читают и обсуждают книги, а также участвуют в тематических занятиях и буккроссинге. С открытия летнюю читальню посетили более 200 человек.

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Химки Парки

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