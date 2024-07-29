Депутаты Химок провели уроки памяти в музее «Артишок»

Жители смогли посмотреть легендарный советский фильм режиссера Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин», снятый в 1955 году. Кинопоказ прошел в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Поколение граждан, выросших, как и я, в Советском Союзе, прекрасно помнит замечательные киноленты, героями которых были честные, трудолюбивые люди из обычных рабочих семей. Выпускалось много кинокартин о спорте и службе в армии, чтобы привить молодежи стремление достигать успехов. Влияние этих фильмов на воспитание патриотизма трудно переоценить», - сказал Валентин Герасимов.

Кроме того, руководитель Музея воинской и боевой славы школы № 30, член Российского военно-исторического общества Александр Титенок рассказал гостям о работе по сохранению и передаче молодому поколению исторической памяти.

Также в рамках проекта депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина организовали встречу в летнем лагере школы № 29. Ребятам рассказали о подвиге русских воинов в Невской битве и показали одноименный фильм Сергея Эйзенштейна.

«Просмотр и обсуждение фильма стали для ребят настоящим уроком мужества, патриотизма и любви к родине. Подобные мероприятия играют важнейшую роль в патриотическом воспитании молодежи, формировании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, уважения к ее истории и героическому прошлому», - отметила Ирина Спирина.

Напомним, в округе создан виртуальный музей «Химки 1941–1945 - все для фронта, все для Победы!». Там можно познакомиться с воспоминаниями ветеранов и очевидцев Великой Отечественной войны, найти тематическую литературу и увидеть экспонаты городских музеев.

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