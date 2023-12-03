Депутаты Химок подарили жителям двух ЖК пятиметровые новогодние ели

«Солнечная система» и «Две столицы» искусственную ель. Главный атрибут предстоящего праздника высотой в пять метров украсят игрушками, мишурой и гирляндами.

«Ранее к нам обратились активные жители жилых комплексов. Они попросили помочь им в приобретении ели для предстоящего общедворового новогоднего праздника. Мы с Юлией Мамай и представителями управляющей компании „Жилищные Инициативы“ просьбу горожан поддержали и подарили им пятиметровую новогоднюю красавицу», - рассказала Смирнова.

Искусственное дерево привезли в школу «Лидер». Именно там будет проходить празднование Нового года. Скоро ель украсят, для этого жители уже закупили новые елочные украшения, мишуру и гирлянды.

«Наши депутаты в торжественной обстановке передали нам замечательную елку. Ее мы установим на главной площади нашей школы. Хочу выразить огромную благодарность администрации городского округа Химки и нашим замечательным депутатам», - поблагодарила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Праздник для жителей микрорайона проведут 24 декабря. Это будет большой музыкальный спектакль, с выступлениями местных творческих коллективов, конкурсами и призами. Его организуют сами жители.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что эти мероприятия жители проводят ежегодно. Праздники организуют по значимым датам, таким как Новый год, Масленица или День защиты детей.

«Осенью здесь праздновали День рождения советского космонавта Германа Титова. Это было большое мероприятие с квестом, аниматорами и аква гримом. На дворовых праздниках в ЖК „Солнечная система“ всегда многолюдно. Это разноплановые события, где каждый может найти себе занятие по душе. Помимо концертных выступлений, проходят различные мастер-классы, эстафеты и соревнования. Самый любимый у местных жителей - конкурс костюмов», - отметила депутат.

Ранее размах и высокий уровень организации мероприятий отметили на региональном уровне. Команда химчан из ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» стали победителями конкурса Московской области лучших дворовых практик «Наш Двор».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».