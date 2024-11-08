Депутаты «Единой России» в Котельниках провели неделю приемов по теме ЖКХ

Горожан интересовали проблемы ремонта дорог, работы управляющих компаний, уборки дворовых территорий и другие аспекты управления ЖКХ.

Жителей микрорайона Силикат волновал вопрос начисления платы за коммунальные услуги. Они также обратились с просьбой провести ремонт дорожного покрытия на территории, прилегающей к дому № 28. Депутаты также рассмотрели инициативу жильцов дома № 22 о проведении общего собрания собственников.

Все обращения горожан, которые поступили депутатам «Единой России» во время приемов, взяты под контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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