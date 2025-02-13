Депутаты «Единой России» подвели итоги работы в Балашихе в 2024 году

Накануне член фракции «Единая Россия» Николай Говричев провел встречу с коллективом муниципального унитарного предприятия «Балашихинские Коммунальные Системы». Он рассказал о ключевых направлениях деятельности, которые включают поддержку участников спецоперации и их семей, а также развитие жилищно-коммунального хозяйства.

«В 2024 году были переложены сети в микрорайоне Балашиха-3. Для повышения надежности выполнены работы по строительству участков теплотрасс между котельными в Павлино, Ольгино, на проспекте Ленина, что позволило закольцевать систему теплоснабжения в этих микрорайонах», - отметил Николай Говричев.

С жителями встретился также член фракции «Единая Россия» Алексей Грязев. Он рассказал о реализации федеральных региональных и партийных программ в сфере здравоохранения, культуры и спорта, строительства и содержания дорог, благоустройства и создания комфортной городской среды.

«В рамках партпроекта „Безопасные дороги“ был реализован долгожданный поворот в микрорайон Алексеевская роща с устройством светофора и дополнительной полосы движения на Щелковском шоссе. Вместе с расширением въезда в микрорайон, это позволило запустить в Алексеевскую рощу автобусы большого класса, о чем давно просили жители», - сказал Алексей Грязев.

Также отчет жителям представила член фракции «Единая Россия» Галина Ченцова. Она акцентировала внимание на строительстве новых объектов в сфере образования. Так, за восемь лет в Балашихе возвели 15 школ на 13 тысяч мест и 26 детских садов на 4,6 тысяч воспитанников.

«Помимо строительства новых объектов образования, мы также уделяем внимание, как в здравоохранении, поддержке наших учителей. В прошлом году в сферу образования нам удалось привлечь дополнительно 400 человек. Только 120 новых молодых специалистов пришли работать в наш город, в наши образовательные учреждения», - сказала Галина Ченцова.

Еще один член фракции «Единая Россия» Марина Жирова представила провела встречу с жителями микрорайона Новый Свет, рассказав о развитии спортивной сферы в городе.

«В конце прошлого года завершен капитальный ремонт стадиона „Орион“, одного из крупнейших спортивных комплексов Московской области. Он получил футбольное поле с подогревом, обновленные трибуны, подтрибунные помещения, спортивные залы, раздевалки, два бассейна, мы полностью обновили инженерное оборудование. Теперь здесь смогут тренироваться почти 1000 детей по 11 видам спорта, а также заниматься любители и участники программы „Активное долголетие“», - добавила Марина Жирова.