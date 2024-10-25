Депутаты Богородского округа проверили качество ремонта подъездов

Подрядная организация заменила окна, тамбурные двери, приведены в нормативное состояние стены, полы и лестницы.

«В целом качеством выполненных работ остался доволен, дал небольшие замечания. Благодарю жителей за положительные отзывы о проделанной работе», - отметил председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Напомним, что в этом году в Богородском округе в плане было 120 подъездов; в 82 из них работы уже завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реализация программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах Богородского округа этого года близится к завершению. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Депутаты Богородского округа проконтролировали работы в многоквартирном доме на улице Ильича в Ногинске.