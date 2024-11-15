15 ноября 2024, 18:44

Депутатов в Люберцах наградили за успешную работу

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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил вручил депутатам грамоты. Фракция местного отделения партии «Единая Россия» вошла в тройку лидеров Московской области по результатам работы за текущий год.

На расширенном заседании во время подведения итогов работы местного отделения партии «Единая Россия» присутствовали также председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

«Фракция местного отделения партии „Единая Россия“ - в тройке лидеров региона по работе за 2024 год. По реализации ряда партийных проектов Люберцы - лучшие. Благодарю руководителя фракции в Совете депутатов Александра Шлапака и всю команду за активную работу на благо жителей округа», - подчеркнул Владимир Волков.

Он также отметил, что депутаты особое внимание уделяют помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Народные избранники постоянно на связи с родственниками защитников.

«Более 150 тонн гумпомощи сформировали и доставили в зону специальной военной операции и новые регионы представители люберецкого отделения партии „Единая Россия“ с начала спецоперации», - добавил руководитель муниципалитета.

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Люберцы Депутаты
15 ноября 2024, 18:57
Подмосковные театры и музеи обновили афишу мероприятий по «Пушкинской карте»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Государственные музеи и театры Московской области анонсировали мероприятия для участников программы «Пушкинская карта» на вторую половину ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В Серпуховском историко-художественном музее состоится квест «Неистовый воин или пропавшая реликвия» 16 ноября. В этот же день в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» пройдет спектакль по рассказам писателя «Руководство для желающих жениться», а историко-художественный музей «Новый Иерусалим» приглашает на концерт Александра Лемешева и струнного квартета «Хрустальный щелкунчик».

На следующий день, 17 ноября, в музее «Новый Иерусалим» зрителей ждет музыкальная сказка «Конек-Горбунок» в исполнении артиста Сергея Степанова. Картины из песка оживут на экране благодаря художнице Лидии Миллер под музыку Чайковского, Глинки и других композиторов.

Затем, 22 ноября Звенигородский манеж проведет мастер-класс для детей «Золотое сечение в природе» с использованием воска и акварели, а 23 ноября состоится сольный концерт Дмитрия Илларионова в музее «Новый Иерусалим». Все желающие смогут посетить мастер-класс по росписи футболок в Звенигородском манеже 24 ноября.

В ведомстве напомнили, что весь ноябрь по «Пушкинской карте» доступны экспозиции и экскурсии в музеях Подмосковья, включая выставку «Танки и судьбы» в Военно-патриотическом музее, экскурсию «Путешествие Олеария в Московию» в Звенигородском музее-заповеднике, а также тематические программы в музеях, посвященные Менделееву, Лермонтову и Пушкину.

Отдых Туризм
15 ноября 2024, 18:35
Информационные работники Подмосковья прошли обучение по цифровизации
Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
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Подмосковные специалисты приняли участие в обучении информационных сотрудников в Сочи, которые организовал Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения России. Участникам показали примеры качественного взаимодействия с аудиторией в социальных сетях.

«В рамках обучения мы со специалистом Обкома Алиной Кашиной представили свои наработки по цифровизации профсоюзной деятельности и рассказали об успехах в построении информационной работы. Наши новости собирают высокий охват в информационном поле, который нередко достигает около двух миллионов», - рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко.

После обучения все участники получили сертификаты о прохождении курса.

Здравоохранение Работа Молодежный
15 ноября 2024, 17:45
Знаки и освещение отремонтировали на 7 дорогах в Дмитрове
Минтранс Подмосковья
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На семи дорогах Дмитровского округа провели работы по зимнему содержанию. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Специалисты Мосавтодора обновили дорожную инфраструктуру и провели уборку.

В Дмитрове привели в порядок дорожные знаки на улице Семенюка и Внуковской улице, отремонтировали светофор на Пушкинской улице, а также восстановили освещение на Профессиональной улице.

В малых населенных пунктах очистили дорогу в деревне Федотово, удалили ветки для улучшения видимости знаков в селе Костино и убрали аварийное дерево в деревне Микляево.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора продолжают обследовать дороги и при необходимости проводят ремонтные работы, обновляют павильоны, ограждения, знаки, светофоры и освещение.

Дороги
15 ноября 2024, 16:35
Активисты из Балашихи передали партию корма для питомцев в зооприют
Медиасток.рф
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Представители партии «Единая Россия» из Богородского округа провели благотворительную акцию. Они доставили несколько десятков килограммов корма в зооприют на конюшне «Пелагея».

Акция прошла в рамках партийного проекта «Защита животного мира», который реализуют в Балашихе.

«Мы стараемся оказывать поддержку приюту в его благородном деле помощи нашим четвероногим друзьям. Регулярно привозим корма, помогаем найти дом для питомцев приюта. Также вместе с жителями доставляем сюда бездомных животных. В осенние месяцы мы пристроили пятерых котят, двух взрослых кошек и одного кота. Всем им теперь есть, где перезимовать и не нужно думать, как себя прокормить», - отметила координатор проекта Ирина Митюрина.

Отметим, что в рамках инициативы, которая реализуется с 2022 года, активисты регулярно помогают нескольким зооприютам округа. Они передают не только корм, но и медикаменты, предметы для ухода, аксессуары, содействуют в уборке территории.

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Животные Балашиха

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