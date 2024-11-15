Депутатов в Люберцах наградили за успешную работу

На расширенном заседании во время подведения итогов работы местного отделения партии «Единая Россия» присутствовали также председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

«Фракция местного отделения партии „Единая Россия“ - в тройке лидеров региона по работе за 2024 год. По реализации ряда партийных проектов Люберцы - лучшие. Благодарю руководителя фракции в Совете депутатов Александра Шлапака и всю команду за активную работу на благо жителей округа», - подчеркнул Владимир Волков.

Он также отметил, что депутаты особое внимание уделяют помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Народные избранники постоянно на связи с родственниками защитников.

«Более 150 тонн гумпомощи сформировали и доставили в зону специальной военной операции и новые регионы представители люберецкого отделения партии „Единая Россия“ с начала спецоперации», - добавил руководитель муниципалитета.

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