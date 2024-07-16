16 июля 2024, 17:11

Депутат Юлия Мамай провела прием жителей Химок по социальным вопросам

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Неделя приемов жителей по социальным вопросам началась в Химках. Самые частые обращения к специалистам традиционно касаются оформления социальных карт, льготного проезда и индексации пенсий.

К примеру, один из жителей Химок обратился за помощью по замене социальной карты. Вопрос решили оперативно. Муниципальный депутат Юлия Мамай передала запрос в соответствующие структуры, и в кратчайшие сроки жительница округа получит новый экземпляр.

«Один из жителей попросил оказать содействие в возмещении оплаты за проезд до санатория, где он проходил лечение. Заявитель является инвалидом третьей группы. Вместе с химчанином составили заявление в управление социального развития и подготовили необходимые документы. Разрешение вопроса держу на личном контроле», - прокомментировала Юлия Мамай.

Напомним, что неделя приемов жителей по социальным вопросам завершится 19 июля. Жители в указанный период могут обратиться к депутатам всех уровней, представителям профильных ведомств и социального фонда.

Попасть на прием можно в будни с 9:00 до 18:00 по предварительной записи. Пройти регистрацию необходимо в местном отделении партии «Единая Россия» или по телефону: 8 (916) 683-08-27.

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Льготы Химки Депутаты
16 июля 2024, 18:12
«Лекарство для души». Австралийская певица Перукуа Франсес — о тыквенном масле из Подмосковья
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Австралийская исполнительница песни «Русская душа» Перукуа Франсес посетила предприятие в Красногорске, где производят травяные чаи, мед и растительные масла. Гостья высоко оценила качество подмосковной продукции.

«Перукуа Франсес называют голосом матери-природы. Она скоро дает концерты в Кремлевском дворце, и для нас это чудо, что она у нас в гостях и пробует нашу подмосковную продукцию. Мы понимаем - сделанное в России, особенно на подмосковной земле, в сотни раз лучше сделано, чем за рубежом», - отметил депутат Мособлдумы Сергей Маликов, который тоже принимал участие в мероприятии.

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Франсес призналась, что влюблена в Россию, и рада, что в Подмосковье создают настоящую органическую продукцию. На предприятии ей предложили также продегустировать свежий мед, собранный в Московской области.

Торговый дом «ЭкоРегион» основан в 2016 году. Компания выпускает натуральные продукты под торговыми марками «Радость труда», «Сердце Алтая», и «Зеленая гора». Здесь очень тепло встретили гостью из Австралии и показали ей свое производство, в том числе процесс создания растительных масел холодного отжима. Особое впечатление на Перукуа Франсес произвело тыквенное.

«Это не просто пища для организма, это настоящее лекарство для души и для тела. Я попробовала тыквенное масло и влюбилась в него. Это такой пряный, немного ореховый вкус. Огромное содержание цинка и других элементов - все это очень полезно для нас, женщин», - отметила певица и коуч.

Красногорск
16 июля 2024, 17:54
Три пришкольных лагеря будут работать в Мытищах в ближайший месяц
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Вторая в этом сезоне лагерная смена стартовала в школе имени Б. А. Феофанова в Мытищах. Летние каникулы в ближайший месяц в ней проведут 73 ребенка. Всего в округе до середины августа будут работать три пришкольных лагеря.

Смена в школе № 3 пройдет с 15 июля по 12 августа. Для детей подготовили обширную программу, которая включает в себя дни творчества, посещение бассейна, спортивные эстафеты, мастер-классы и тематические дни. При этом вожатыми являются не только учителя школы, но и ученики старших классов, желающие стать педагогами.

«Для ребят это дополнительная возможность попробовать себя в качестве наставника для подрастающего поколения, а также окончательно определиться с выбором профессии»,- прокомментировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елизавета Аверьянова.

Отметим, что в ближайший месяц в Мытищах будут работать три пришкольных лагеря. Они разместятся также в школах № 1 и № 4.

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Школы Мытищи Детские лагеря
16 июля 2024, 17:54
Ракетные двигатели успешно протестировали в НПО «Энергомаш» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» рассказали о 24 успешных огневых испытаниях с начала 2024 года. Специалисты протестировали ракетные двигатели РД-191 и РД-191М.

РД-191М - это жидкостные однокамерные модели двигателей. Они работают на керосине. Их изготовили в кратчайшие сроки благодаря готовым технологическим наработкам. Специалисты уже провели полный цикл испытаний.

«Качество и надежность продукции флагмана российского ракетного двигателестроения в очередной раз подтверждены успешными испытаниями и пусками с использованием жидкостных ракетных двигателей разработки и производства НПО „Энергомаш“», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Напомним, что ранее специалисты «Энергомаша» уже сообщали об успешных испытаниях аналогичных моделей двигателей.

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Химки Роскосмос Космос Наука
16 июля 2024, 17:54
Школу построят в селе Павловская Слобода к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу с библиотечным центром и IT-полигоном построят в селе Павловская Слобода под Истрой к 1 сентября. В нее смогут пойти 1,1 тысячи учеников.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас рабочие обустраивают парковочную зону рядом с учреждением. Готовность объекта уже превысила 70%.

«Уже сделана щебневая основа и установлены бордюры для пешеходной тропы. На участке планируется установка бордюров, укладка асфальта, выравнивание грунта и обустройство газона», - сказал начальник участка Геворг Григорян.

В здании обустроят блоки для начальной, основной и старшей школы. Его общая площадь составит 17 тысяч квадратных метров.

Внутри создадут кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, IT-полигон, места для занятий спортом и внеклассных занятий, актовый зал, библиотечный центр и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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Школы Истра Строительство

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