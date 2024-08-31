31 августа 2024, 17:15

Депутат Владимир Ружицкий получил звание почетного гражданина Люберец

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В рамках торжественной церемонии, посвященной Дню города, глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил председателю Совета депутатов муниципалитета Владимиру Ружицкому знак «Почетный гражданин городского округа Люберцы». Это звание было присвоено Ружицкому решением Совета депутатов.

Владимир Волков отметил, что более 40 лет трудовой деятельности Владимира Петровича связано с Московской областью, а именно с Люберецкой землей. На протяжении 17 лет он возглавлял Люберецкий район, который в 2017 году был преобразован в городской округ Люберцы. Под его руководством были построены новые школы и детские сады, открыты производственные площадки, а также проведены работы по реконструкции и благоустройству парков и зон отдыха для жителей.

«В последние пять лет городской округ Люберцы находится в группе лидеров в Подмосковье», - подчеркнул Волков.

Владимир Ружицкий удостоен множества наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль и орден Ивана Калиты, а также знаки отличия за заслуги в законодательстве и развитии закона. Кроме того, ему присвоены звания «Почетный работник угольной промышленности» и «Заслуженный работник промышленности Московской области».

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Праздники Люберцы
31 августа 2024, 16:36
Масштабные всероссийские учения по антитеррору провели в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В рамках мероприятий по повышению уровня защищенности образовательных учреждений в Красногорске состоялись учения, в которых приняли участие 23 школы. Основной целью стала отработка правильного поведения педагогического состава в условиях террористической атаки.

В ходе учений педагоги отработали практические навыки действий в случае захвата заложников и при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» о воздушной тревоге. Перед началом практических занятий провели инструктаж, на котором участники ознакомились с алгоритмом действий в различных экстренных ситуациях.

«На базе нашей школы также проходило это мероприятие с участием представителей образовательных учреждений, управления образования, министерства образования и силовых структур. Такие мероприятия считаю необходимыми, так как мы отвечаем за жизнь и безопасность детей прежде всего», - отметила директор школы №19 Светлана Зеленина.

Важно помнить, что первое и главное действие в случае угрозы - это подача сигнала тревоги по номеру 112 и по внутренней связи. При вооруженном нападении необходимо забаррикадироваться, спрятаться или лечь на пол, отключить мобильные телефоны и прекратить разговоры, чтобы не создавать шума. Покинуть безопасное место можно только после получения сигнала по внутренней связи или сообщения от силовых структур.

Подобные учения способствуют повышению готовности сотрудников образовательных учреждений к экстренным ситуациям и обеспечивают безопасность детей в учебных заведениях.

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Красногорск Школы
31 августа 2024, 16:03
Более 50 молодых педагогов трудоустроили в школы Серпухова в этом году
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В этом году 55 молодых педагогов начнут работу в школах городского округа Серпухов. Один из них — выпускник Тульского педагогического университета имени Льва Толстого Павел Кисилев.

Павел Киселев переехал с родителями в Серпухов в 2004 году. Он с детства увлекался историей, а предмет полюбил благодаря педагогам - Кристине Николаевне Романовой и Галине Витальевне Гришаевой.

Теперь молодой человек будет преподавать историю и обществознание в школе № 19 имени Романа Катасонова в Серпухове. Павел считает, что уроки должны быть информативными и интересными. Он намерен использовать игровые методики и акцентировать внимание на патриотическом воспитании.

«Со своей стороны готовы поддерживать молодых специалистов и предоставить все необходимые условия для успешной педагогической деятельности: единовременные выплаты, ежемесячные надбавки, а также помощь в решении жилищного вопроса. В добрый путь!» - отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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Школы Серпухов
31 августа 2024, 15:46
Летний трудовой сезон для подростков закрыли в Серпухове
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Последнюю смену летнего трудового сезона закрыли в Серпухове. В Центре по профориентации молодежи прошло торжественное подведение итогов.

Более 460 подростков работали летом на благо Серпухова. Ребята помогали облагораживать общественные территории: парки, скверы, пришкольные и площадки вокруг учреждений культуры - всего около 30 объектов.

В округе ввели новую практику - подростков трудоустраивают в спортивный клуб инвалидов «Равные возможности». Второй год подряд ребята проявляют себя и зарабатывают первые деньги.

Благодаря увеличению финансирования удалось принять больше молодежи, чем планировалось изначально. Главное - они увидели, что труд делает город чище. Ребята почувствовали ответственность и приобрели навыки, которые пригодятся им в будущем.

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Серпухов Детские лагеря
31 августа 2024, 15:24
Класс по управлению БПЛА откроют в гимназии № 1 Волоколамска
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Класс для обучения основам управления беспилотниками откроют в гимназии № 1 в Волоколамске в этом году. В учреждении также подготовят полетные зоны.

Федеральная образовательная программа по управлению беспилотными авиационными системами стартует в России с этого года. Гимназия в Волоколамске первая присоединилась к масштабному проекту.

Педагоги и руководители учреждения готовили площадку почти год. Прошлой осенью они заполнили документы, в ноябре направили заявку на участие, а в конце 2023 года получили подтверждение. Коллектив из четырех преподавателей несколько месяцев изучали теорию, потом отправились в Калугу в Национальный технопарк профессионального образования. Там получили уже практические навыки.

Дети смогут освоить полный цикл управления беспилотными летательными аппаратами - сборку, программирование, тестирование, управление и ремонт.

«Здесь расширяются возможности. Мы сами сможем их собирать, паять, программировать, летать, участвовать в различных конкурсах, представлять наш округ уже на более высоком уровне», - рассказала преподаватель гимназии Оксана Сизых.

Подготовка учебного класса идет полным ходом. Уже закупили мебель и инструменты, оборудование для пайки, необходимые детали и ноутбуки.

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Беспилотники Волоколамск

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