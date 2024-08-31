Депутат Владимир Ружицкий получил звание почетного гражданина Люберец
В рамках торжественной церемонии, посвященной Дню города, глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил председателю Совета депутатов муниципалитета Владимиру Ружицкому знак «Почетный гражданин городского округа Люберцы». Это звание было присвоено Ружицкому решением Совета депутатов.
Владимир Волков отметил, что более 40 лет трудовой деятельности Владимира Петровича связано с Московской областью, а именно с Люберецкой землей. На протяжении 17 лет он возглавлял Люберецкий район, который в 2017 году был преобразован в городской округ Люберцы. Под его руководством были построены новые школы и детские сады, открыты производственные площадки, а также проведены работы по реконструкции и благоустройству парков и зон отдыха для жителей.
«В последние пять лет городской округ Люберцы находится в группе лидеров в Подмосковье», - подчеркнул Волков.
Владимир Ружицкий удостоен множества наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль и орден Ивана Калиты, а также знаки отличия за заслуги в законодательстве и развитии закона. Кроме того, ему присвоены звания «Почетный работник угольной промышленности» и «Заслуженный работник промышленности Московской области».
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