10 февраля 2025, 17:28

Депутат в Мытищах Андрей Гореликов подвел итоги 2024 года

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Председатель Совета депутатов в Мытищах Андрей Гореликов и муниципальные депутаты отчитались о деятельности за 2024 год. Народный избранник рассказал, что регулярно встречался с жителями, рассматривал обращения и жалобы.

По словам депутата, жители часто жалуются на отсутствие освещения, некачественную уборку снега и льда.

Андрей Гореликов рассказал о выполнении «Народной программы», своей работе на закрепленных территориях и принятых решениях.

В ходе встречи были рассмотрены аспекты, связанные с улучшением городской среды и здравоохранения в регионе.

«Избиратели обращаются с различными запросами. Если проанализировать тематику обращений, то можно увидеть, что большинство вопросов касается жилищно-коммунального хозяйства и состояния придомовых территорий», - подметил Андрей Гореликов.

Среди общественно-политических событий в 2024 году Андрей Гореликов отметил выборы президента, которые прошли в марте. Депутат лично проверял готовность избирательных участков и работу комиссий.

Мытищи Депутаты
10 февраля 2025, 18:29
Фундамент для нового кафе подготовили в парке «Дубрава» в Подольске
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в парке «Дубрава» активно продолжаются работы по благоустройству в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». На расчищенной территории уже подготовили фундамент для строительства нового кафе, тематических зон и аттракционов.

В рамках благоустройства в парке полностью обновят дорожно-тропиночную сеть, реабилитируют пруд и проведут оздоровление лесного пространства. Территорию расчистят от мелколесья и ветровальных деревьев, чтобы дать больше света и воздуха молодым саженцам. Для обеспечения безопасности в парке установят современную систему видеонаблюдения.

«Несмотря на зиму, продолжаем работы в одном из любимейших мест отдыха жителей. Уже освободили территорию от старых элементов, лавочек, игровых площадок, подготовили фундамент для возведения кафе и новых тематических зон, аттракционов. Сейчас модернизируем электрические сети и технические сооружения», - сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Согласно концепции проекта, парк «Дубрава» станет еще более комфортным и привлекательным для жителей и гостей города благодаря новым современным объектам и благоустроенным зонам отдыха.

Подольск Благоустройство Парки
10 февраля 2025, 18:26
Более 8 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Красногорске
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Камеры мониторят ситуацию в реальном времени, что способствует быстрому реагированию правоохранительных органов на различные происшествия и предотвращение правонарушений. Это направлено на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка на территории округа.

Несмотря на наличие данного оборудования, некоторые граждане продолжают игнорировать правила, касающиеся размещения объявлений, листовок и графических изображений. Эти действия зачастую осуществляются без предварительного согласования с органами местного самоуправления, что является нарушением.

Согласно статье 6.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, размещение информации в неустановленных для этого местах является нарушением.

Для граждан размер штрафа может достигать 2,5 тысячи рублей. Должностные лица, допустившие подобные нарушения, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Штрафы Красногорск Благоустройство Правила
10 февраля 2025, 18:07
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
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В школе имени Наседкина на улице Вокзальной в Красногорске, продолжается капитальный ремонт. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов провел инспекцию хода ремонтных работ.

На данный момент готовность объекта составляет 25%. Как сообщил Богдан Андриянов, школе, построенной в 1982 году, давно требовался капитальный ремонт.

В нем задействовано 35 человек. Ремонт ведется в плановом режиме. На текущем этапе проводятся работы по оштукатуриванию стен и прокладыванию инженерных систем.

После завершения ремонта обновленное здание школы сможет встретить своих учеников и преподавателей в современных просторных аудиториях, которые будут оборудованы всем необходимым для занятий, включая музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.

Красногорск Дети Школы Строительство Музыка
10 февраля 2025, 17:49
Экскурсию на выставку старинных прялок провели для детей в Электроуглях
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В краеведческом зале культурно-досугового центра «Квант» в Электроуглях прошла увлекательная экскурсия для дошкольников из Центра образования № 33. Ребята побывали на выставке старинных прялок под названием «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».

Дети с интересом погрузились в атмосферу прошлого, узнав, как жили наши предки: вели натуральное хозяйство, сами строили дома, пекли хлеб и создавали одежду своими руками. Маленькие гости не только полюбовались расписными прялками и попробовали подержать в руках веретено, но и открыли для себя множество интересных фактов о жизни в старину.

На первый взгляд, прялка - это всего лишь простое приспособление для создания нити. Однако, если присмотреться внимательнее, за ее кажущейся простотой скрывается целый мир символов и образов. Форма прялки, узоры и резьба на ней содержат зашифрованные представления о мире, которые были важны для крестьянской культуры. Прялка не только служила инструментом труда, но и являлась настоящим произведением искусства, символом семейного уюта и оберегом, связанным с важными традициями и обрядами.

Кроме того, под руководством воспитателей ребята сыграли на деревянных ложках, создав весёлый ансамбль ложкарей. Это стало ярким моментом экскурсии, который подарил детям радость и позволил почувствовать себя частью богатой культурной истории.

Подобные мероприятия помогают детям не только весело провести время, но и узнать больше о культуре своего края. Они учат уважать наследие предков, ценить традиции и понимать важность сохранения знаний для будущих поколений.

Экскурсии Школьники Богородский

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