21 января 2025, 17:39

Депутат в Балашихе провела встречу с трудовым коллективом школы № 15

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Муниципальный депутат Светлана Тананова встретилась с трудовым коллективом школы № 15 имени Героя Российской Федерации, вице-адмирала Алексея Буриличева. Ей рассказали о текущей работе учреждения.

Совместно с директором школы Ириной Александровой участники встречи обсудили текущие вопросы и проекты, а также наметили планы на первое полугодие 2025 года.

В этом году в России отмечают Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Педагоги обсудили помощь фронту и меры поддержки семей мобилизованных граждан в Балашихе.

Светлана Тананова поблагодарила коллектив за поддержку и плодотворную совместную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.

Школы Депутаты Балашиха
21 января 2025, 17:39
Аграрии Подмосковья приобрели более 700 сельхозмашин в 2024 году
Медиасток.рф
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Ежегодно в Московской области обновляется парк сельскохозяйственной техники. Современные машины способны справляться с различными задачами и гарантируют успешное выполнение сезонных работ. В Минсельхозе региона сообщили, что за год аграрии приобрели более 130 тракторов и свыше 600 единиц прочей техники.

В ведомстве отметили, что в 2024 году для проведения сельскохозяйственных работ аграрии региона приобрели 134 трактора нескольких моделей: «МТЗ», «Ростсельмаш», «Кировец» и других. Помимо этого, парк сельскохозяйственной техники пополнился 19 зерноуборочными комбайнами, а также пятью кормоуборочными комбайнами.

Напомним, в Подмосковья реализуют различные меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Так, аграрии могут подать заявку на получение субсидий по возмещению части затрат на покупку оборудования.

Сельское хозяйство
21 января 2025, 17:38
День студента отметят в парке «Пехорка» в Балашихе
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В Балашихе отметят День студента. Он пройдет в парке «Пехорка». Помимо этого, запланировано множество спортивных мероприятий для всей семьи.

Спортивные занятия пройдут в «Пехорке» во вторник и четверг, а в субботу там отметят Татьянин день и пройдет программа «Зачетный парк». Начало - в 16:00.

Программу «Зачетный парк» также проведут в Пестовском парке в субботу в 15:00, а в среду - спортивные активности, выставку и интерактивы.

Сразу несколько тренировок по лыжным гонкам организуют в Ольгинском лесопарке. Они пройдут с 17:30 до 18:00, с 18:00 до 18:30 и с 18:30 до 19:00 под руководством мастер спорта по биатлону Анастасии Костантиновой, для детей - 24 января в 18:00 и 18:30.

Занятия по общефизической подготовке, активным играм и дыхательной гимнастике пройдут в парке «Пехорка-лес» с понедельника по пятницу.

Зимние активности также организуют в парке Заречном во вторник в 15:00, а в Солнечном парке - эстафету в четверг.

Балашиха Студенты Парки
21 января 2025, 17:27
Детский сад в поселке Поварово построят в 2025 году
Минстрой МО
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Строительство детского сада в поселке Поварово продолжается. Он будет рассчитан на 150 мест и откроется в 2025 году.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже приступил к заливке бетона. Работы проводят по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств.

«В настоящее время на объекте работают 24 человека, четыре единицы техники. Строители проводят работы по заливке бетона, уплотнению фундамента и вертикальных конструкций» - отметили в ведомстве.

Площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров. В учреждении смогут разместиться 10 групп детей, в том числе две ясельные. В здании обустроят колясочную, помещения охраны, медблок и пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, залы для занятий музыкой и спортом. На территории проведут благоустройство, установят физкультурные и игровые площадки.

Солнечногорск Строительство Детские сады
21 января 2025, 17:26
Межрегиональный турнир по карате прошел в Подмосковье
Детско-юношеская Федерация каратэ г.о. Щелково
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Межрегиональный турнир по карате прошел в Щелкове 18 января. В нем приняли участие 570 спортсменов из пяти регионов России.

Как рассказали в региональном Минспорте, участниками открытого новогоднего первенства стали представители Москвы, Владимирское, Московской, Тульской и Ярославской областей.

Больше всего наград получили спортсмены из Щелкова, Химок, Лобни, Воскресенска и Москвы.

Турнир прошел в 70 соревновательных категориях на базе УСК «Подмосковье» в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Щелково

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