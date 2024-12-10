10 декабря 2024, 14:45

Депутат в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан

Местное отделение партии «Единая Россия» в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости

Депутат Совета в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан, посвященный вопросам образования. Мероприятие состоялось в рамках декады приемов, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия», и прошло в Балашихе 1 декабря.

На встрече обсуждались ключевые вопросы, касающиеся дошкольного и школьного образования. Галина Ченцова отметила, что беседы с родителями подчеркнули важность доступности качественного образования и комфортных условий для обучения детей.

«Мы обсудили самые разные вопросы - от обеспечения местами в детских садах до организации дополнительного образования в школах», - сообщила депутат Ченцова.

С начала декабря в общественных приемных Балашихи проходят тематические приемы, охватывающие не только образование, но и другие актуальные темы, такие как жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Это позволяет партийцам не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять системные проблемы, требующие решения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Балашиха Образование
10 декабря 2024, 14:36
Судебные приставы Подмосковья помогли женщине с вопросом о трудовом договоре
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Рекламное агентство в Подмосковье обязали установить факт трудовых отношений со своей работницей и внести запись в ее трудовую книжку. Восстановить права помогли судебные приставы.

Беременная ж ительница Карелии обратилась в суд для восстановления своих трудовых прав. Она работала товароведом в рекламном агентстве, но там ее так и не трудоустроили. Зарплата поступала регулярно и работодатель обещал официально оформить, но когда женщина предоставила справку о беременности, ей отказали.

Суд удовлетворил исковые требования девушки. Рекламное агентство обязали установить факт трудовых отношений, внести записи в трудовую книжку девушки и направить сведения в системы обязательного пенсионного страхования и налоговую службу.

В Химкинском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Работодатель не захотел добровольно исполнить решение суда, поэтому приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

После этого руководство организации исполнило решение суда в полном объеме и оплатило исполнительский сбор.

Суд Законы
10 декабря 2024, 14:35
Свыше 11 млн сеянцев деревьев взрастили в питомниках Подмосковья с января
Комитет лесного хозяйства МО
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 11 миллионов саженцев вырастили в лесных питомниках Подмосковья с начала года. Их будут использовать в ходе лесовосстановления по нацпроекту.

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Евгения Агулова, питомники расположены в Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском филиалах «Центрлехоз». В этом году там вырастили свыше 11 миллионов штук посадочного материала.

«Правильный уход за сеянцами - залог того, что они будут высокого качества и из них вырастет молодой здоровый лес. Большой лес начинается в питомнике с маленьких сеянцев», - отметили в комитете.

Евгений Агулов отметил, что для создания качественных саженцев за ними нужен тщательный уход. Их будут использовать в ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология».

Природа Экология
10 декабря 2024, 14:26
Психологический тренинг провели для учеников гимназии № 1 в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В рамках акции «Волонтерство объединяет мир» специалист молодежного центра «Олимпиец» Анна Марина провела тренинг под названием «Какой я друг?». В нем приняли участие ученики гимназии № 1.

Тренинг направлен на развитие коммуникативных навыков, повышение самооценки и понимания важности дружбы среди подростков.

Школьники выполнили специальное упражнение: они написали анонимное объявление-запрос на поиск друга. Педагог отметила, что сначала задание вызвало оживленные дискуссии, и многие школьники затруднялись сформулировать желания и потребности в дружбе.

После послания тщательно перемешали, и ребята анонимно поставили звездочки под теми качествами, которые посчитали привлекательными. Результат превзошел ожидания. Многие не догадывались о том, что они обладают большей долей качеств, которые ценятся в дружбе.

В конце Анна Марина подвела итоги и подчеркнула, что дружба - обоюдный процесс, который требует усилий, заботы и внимания. Ребята узнали много нового о себе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Воскресенск
10 декабря 2024, 14:05
Волгоград изучит опыт Подмосковья по обращению со строительными отходами
Минэкологии МО
Читайте нас в: Google Новости
Власти Волгоградской области обратились в Минэкологии Подмосковья с просьбой поделиться наработками по обращению со строительными отходами. Представители ведомства вошли в состав рабочей группы в южном регионе.

По мнению специалистов отрасли, Подмосковье - безусловный лидер в организации обращения со строительными отходами в России. Эксперты особенно отмечают проработанность нормативной базы, комплексные меры контроля и развитую сеть перерабатывающих предприятий.

В конце 2023 года в регионе было 79 перерабатывающих комплексов, а сейчас их уже 86, причем 17 из них принимают смешанные отходы, переработка которых более сложная.

Соглашения о сотрудничестве в сфере обращения со стройотходами заключены с Донецкой народной республикой и Курской областью. Готовятся к подписанию документы о взаимодействии со Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Владимирской и Калужской областями.

Сделать акцент на сборе вторичного сырья призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фракции, которые представляют интерес для комплексов по переработке отходов, нужно отбирать из общего объема ТКО как можно раньше - это важный шаг на пути реализации проекта экономики замкнутого цикла.

Переработка Минэкологии Подмосковья

Новости по теме