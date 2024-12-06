Депутат Ульяна Кондрякова провела личный прием жителей в Балашихе

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Депутат Ульяна Кондрякова отметила, что в ближайшее время вместе с представителями управляющей компании и профильных служб оценит ситуацию и примет необходимые меры для устранения проблемы.

Еще одно обращение поступило от жительницы дома № 55 на улице Шоссе Энтузиастов. Она пожаловалась на нарушение соседями закона о тишине. Депутат пообещала направить запрос в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Напомним, что жители округа могут обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия» на Парковой, 7.

Для предварительной записи на прием можно позвонить по телефону: 8 (985) 193-64-03.

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