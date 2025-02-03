03 февраля 2025, 18:27

Депутат Сергей Катков посетил «Союз пенсионеров Подмосковья» в Ногинске

Читайте нас в: Google Новости

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Сергей Катков посетил активистов Ногинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья». Ранее волонтеры из числа пенсионеров обратились к депутату с просьбой помочь в приобретении брендированных косынок-галстуков для членов организации.

Сергей Михайлович откликнулся и пришел на встречу не с пустыми руками. Вместе с ним на встречу приехали сотрудники Центра объединения гражданских инициатив «Единые», который работает на базе местной общественной приемной. Теперь у каждого участника Союза пенсионеров Ногинска есть свой символический аксессуар - голубая косынка.

Этот подарок стал больше, чем просто элементом гардероба. Голубая косынка напоминает о таких важных ценностях, как вера, надежда, память и любовь. Она также отсылает к известной песне «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, которая для многих поколений стала символом душевной теплоты и поддержки.

Во время встречи активисты рассказали депутату о своей деятельности. Они показали образцы окопных свечей, заготовки для маскировочных халатов и сухой душ, которые изготавливают для военнослужащих. Пенсионеры поделились своими успехами и планами, продемонстрировав, насколько важен их вклад в поддержку армии.

«Мы всегда рады вниманию со стороны депутатов. А за такой ценный подарок мы особенно благодарны Сергею Михайловичу. Для нас голубая косынка - это еще и символ мирного неба и будущей Победы, которую мы все ждем с нетерпением», - отметила руководитель Ногинского Союза пенсионеров Людмила Федосеева.

Пенсионеры Волонтеры Депутаты Богородский
03 февраля 2025, 18:59
Авторский вечер поэтессы Альбины Купрейченко прошел в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
В Библиотечном информационно-культурном центре в Балашихе состоялся праздничный авторский вечер, посвященный юбилею известной поэтессы и прозаика Альбины Сергеевны Купрейченко. Гости вечера познакомились с ее новым, четвертым поэтическим сборником под названием «Между явью и мечтой».

Автор множества поэтических сборников, член Союза писателей России и руководитель Литературно-творческого объединения «Созвучие» пригласила на мероприятие своих коллег, друзей, читателей и всех любителей современной литературы.

В течение вечера в уютной атмосфере библиотеки звучали авторские стихи, песни на ее тексты, а также музыкальные композиции советских авторов, исполненные родными и друзьями поэтессы.

Альбина Сергеевна искренне поблагодарила всех гостей за теплые поздравления, добрые пожелания, улыбки, цветы и подарки. Юбилейный вечер стал настоящим праздником творчества и вдохновения для всех собравшихся.

Балашиха Писатели
03 февраля 2025, 18:47
Боксер из Реутова Алексей Папин поучаствует в международном состязании
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмен Алексей Папин из Реутова проведет бой с боксером из Ганы в телевизионном турнире. Встреча состоится в Йошкар-Оле.

На ринге встретятся два мастера бокса. У каждого в копилке значительный список побед и чемпионские титулы.

Боксера из Реутова знают многие поклонники этого вида спорта в России. Его соперник - Эбенизер Тетте - чемпион WBA Africa и Pan Africa.

В конце лета прошлого года Алексей защитил свой чемпионский пояс WBA Asia в бою с доминиканцем Феликсом Валерой. Также в 2024 году он отправился в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил РФ.

«Этот поступок говорит о его гражданской позиции, смелости и готовности защищать интересы своей страны не только на спортивном ринге, но и в трудные для Родины времена. Возвращение Алексея на ринг после службы - это еще одно доказательство его силы духа и преданности спорту», - отметили в администрации городского округа Реутов.

Спортсмены Реутов
03 февраля 2025, 18:39
Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Церемонию посвящения провели для воспитанников Радумльского лицея-интерната. Всего 26 произнесли клятву на верность Родине.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Выстрел». Среди гостей - первый заместитель главы городского округа Солнечногорск - Александр Кузьмин, депутаты Владимир Красин, Владимир Дацюк, Михаил Каталин, а также заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

Самые достойные кадеты получили пять медалей Радумльского кадетского корпуса «За службу Родине с детства», а вместе с ними - два нагрудных знака за особые успехи в спорте и учебе и специальные звания.

«Рад быть причастным к этому торжественному и уже традиционному событию. Желаю ребятам уверенности в своих силах, новых свершений и крепкого здоровья. Не сомневаюсь, что именно эти кадеты впишут в историю России самые яркие страницы», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Перед тем, как стать кадетами, воспитанники проявили большие успехи в учебе, показали хорошую дисциплину и отличную физическую подготовку.

После официальной части для кадетов и приглашенных гостей выступили творческие коллективы. В её подготовке участвовал заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

После того, как кадеты оканчивают лицей, они поступают в военные и правоохранительные вузы. Образовательное учреждение имеет договор о целевом наборе с Академией Федеральной службы охраны Российской Федерации, Академией Федеральной службы безопасности России, Военно-космической академией имени Александра Фёдоровича Можайского и Михайловской военной артиллерийской академией.

Праздники Солнечногорск
03 февраля 2025, 18:36
Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на неделю
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Десятки мероприятий пройдут в парках Лосино-Петровского округа на этой неделе. Жителей ждут занятия скандинавской ходьбой и областные фестивали.

Люди серебряного возраста могут присоединиться к тренировке по скандинавской ходьбе. Она пройдет 5 февраля в Лосино-Петровском парке в рамках проекта «Активное долголетие».

Спортивно-анимационная программа пройдет 6 февраля в Свердловском парке, а 8 февраля - в Лосино-Петровском парке.

Областное событие «Спорт для всех» состоится 8 и 9 февраля в Свердловском парке. Здесь организуют открытые тренировки, встречу и мастер-класс от игроков футбольного клуба «Олимп». Также состоятся спортивно-анимационная программа и другие активности.

Отметим, что все события пройдут на свежем воздухе. Вход на них абсолютно свободный. Возрастное ограничение на все события 0.

Лосино-Петровский Парки

Новости по теме