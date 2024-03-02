Депутат Николай Томашов представил жителям Химок отчет о проделанной за год работе

По инициативе главы Химок и при поддержке губернатора Николай Томашов активно работает над тем, чтобы жители могли напрямую влиять на то, как развивается округ. Он курирует 92 дома и всегда на связи в чатах, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

За прошлый год депутат провел 26 встреч с жителями, помогая им разрабатывать инвестиционные программы для улучшения жилищных условий. Также он организовал 36 личных приемов, чтобы каждый мог поделиться своими проблемами и предложениями.

На встрече также обсудили планы на следующий год и новые идеи по улучшению инфраструктуры Химок, которые предложили сами жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам главы области, для страны основная задача - это забота о людях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».