Депутат Никита Чаплин проверил работу котельной в Воскресенске

По поручению губернатора Воскресенск с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Никита Чаплин. Вместе с главой округа Алексеем Малкиным он пообщался с жителями дома № 12 по улице Победы, которых волнует уборка территории и транзитный проезд транспорта через их двор.

«Уборка сегодня прошла, и пусть так продолжится. Вторая задача - это перекрыть транзит по внутридворовой территории», - сказал Никита Чаплин.

По словам жительницы дома № 12 Марины Гергель, транзитный проезд открыли в 2023 году, поток машин начинает идти с пяти часов утра.

«Там стоит светофор и, когда начинаются пробки, люди начинают ездить через двор, но так, как это узаконено комиссией дорожного движения ранее. Мы еще раз вынесем этот вопрос», - прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Одним из актуальных на сегодняшний день остается вопрос теплоснабжения в микрорайоне Цемгигант. Никита Чаплин посетил котельную по улице Мичурина, где завершаются пусконаладочные работы.

«Людей вполне хватает, все люди квалифицированно работают, объемы выполняются, материалы все есть. У меня нет электромонтеров, но здесь выделили, помогли. Полностью все котельные обогреты», - отметил бригадир пусконаладочной службы Владимир Фомин.

Жители домов, где ранее наблюдались перебои с отоплением, уже оценили температурные изменения. Батареи горячие, и все дома обогреваются.

Еще одной темой для обсуждения стал слабый напор холодной воды в квартирах. Глава округа пояснил, что работы на улице Мичурина проведут, когда отступят морозы.

«Эти работы уже запланированы. Если мы сейчас остановим воду, она разморозит систему. <…> Уже задача поставлена директору „Белоозерского ЖКХ“», - рассказал Алексей Малкин.

Все обращения жителей глава округа берет под личный контроль. Работа в диалоге с жителями и мониторинг котельных продолжается.

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