Депутат Наталья Каныгина помогла провести собрание собственников квартир в Химках

Как рассказали в администрации округа, жители обсудили выбор представителей совета дома и его председателя, а также проголосовали за перенос сроков капитального ремонта.

По словам Каныгиной, дом был построен более 50 лет назад. Для качественного обслуживания ему нужен совет и председатель.

«Участникам собрания раздали бланки для заочного голосования. В течение 20 дней химчане смогут принять решение. Кроме того, жители проголосовали за перенос сроков проведения капитального ремонта на более раннюю дату. Также на встречу я пригласила представителей управляющей компании „Жилищник“, с которыми химчане обсудили текущие вопросы содержания здания», - сказала она.

Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что совет дома и его председатель налаживают взаимодействие жителей и управляющей компании, а также государственными ведомствами.

Систему, при которой депутаты помогают наладить коммуникацию для улучшения городской инфраструктуры ввели по поручению главы Химок Дмитрий Волошина.

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