Депутат Можайского муниципального округа Василий Овчинников отметил 70-летние

Василий Михайлович известен своей активной общественной деятельностью, поддержкой инициатив жителей округа и вниманием к вопросам молодежного воспитания. Его вклад в развитие Можайского округа высоко оценивают коллеги и жители, которые выражают ему искреннюю благодарность и уважение.

Руководя ОАО «Книгоэкспорт», Василий Михайлович сумел вывести предприятие на новый уровень, сделав его не только экономически успешным, но и известным далеко за пределами региона. Вклад в развитие сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Рассвет» также стал значительным достижением: за короткий срок компания поднялась на лидирующие позиции в Подмосковье, что свидетельствует о высоком профессионализме и умении эффективно управлять.

Василий Михайлович Овчинников - яркий пример человека, который своим трудом, талантом и целеустремленностью добился значительных успехов в различных сферах деятельности, оставив заметный след как в экономике, так и в общественной жизни Можайского округа. Его профессиональный путь - это история о преданности делу, ответственности перед обществом и стремлении к развитию.