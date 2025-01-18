18 января 2025, 14:43

Депутат Можайского муниципального округа Василий Овчинников отметил 70-летние

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Депутат Можайского округа, член президиума местного Совета ветеранов и политсовета «Единой России» Василий Овчинников отметил 70-летний юбилей. За многолетнюю трудовую деятельность он удостоен множества наград, включая знак губернатора Московской области «За полезное» и почетный знак Мособлдумы «За трудовую доблесть».

Василий Михайлович известен своей активной общественной деятельностью, поддержкой инициатив жителей округа и вниманием к вопросам молодежного воспитания. Его вклад в развитие Можайского округа высоко оценивают коллеги и жители, которые выражают ему искреннюю благодарность и уважение.

Руководя ОАО «Книгоэкспорт», Василий Михайлович сумел вывести предприятие на новый уровень, сделав его не только экономически успешным, но и известным далеко за пределами региона. Вклад в развитие сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Рассвет» также стал значительным достижением: за короткий срок компания поднялась на лидирующие позиции в Подмосковье, что свидетельствует о высоком профессионализме и умении эффективно управлять.

Василий Михайлович Овчинников - яркий пример человека, который своим трудом, талантом и целеустремленностью добился значительных успехов в различных сферах деятельности, оставив заметный след как в экономике, так и в общественной жизни Можайского округа. Его профессиональный путь - это история о преданности делу, ответственности перед обществом и стремлении к развитию.

Праздники Депутаты Можайск
18 января 2025, 14:58
Двор дома № 23 на улице Карла Маркса в Дубне благоустроят в этом году
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Дом № 23 по улице Карла Маркса в Дубне, построенный в 1965 году, вместе с прилегающим двором отмечает 60-летний юбилей. Глава города Максим Тихомиров встретился с жителями, чтобы обсудить планы по благоустройству территории.

В ходе встречи принято решение обновить дорожное покрытие, обустроить парковочные карманы, установить новое освещение и оборудовать удобные подходы к подъездам. Также во дворе появятся новые лавочки со спинками, а для детей и подростков будут созданы две современные игровые площадки.

Жители предложили дополнить проект велопарковками и попросили сделать двор безопасным, так как сейчас он остается проездным.

«Мы стараемся учитывать особенности каждого двора. Здесь, например, важным местом для жителей стал дуб, посаженный в 1967 году Василием Кузнецовым. Это дерево - символ памяти. Мы обустроим вокруг него уютное пространство с лавочками и освещением», - рассказал Максим Тихомиров.

Работы начнутся после завершения проектирования. Всего в этом году планируется благоустроить десять дворов, а встречи с жителями продолжатся до конца зимы.

Благоустройство Дубна
18 января 2025, 14:52
Глава Люберец поздравил участника ВОВ Ивана Пшеничкина с 99-летием
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Пшеничкина. Он принимал участие в Сталинградской битве и прошел всю войну.

Владимир Волков отметил, что Иван Федорович - человек с удивительной судьбой. В 16 лет он стал красноармейцем. Молодого тракториста отправили учиться на шофера, и уже в 1943 году он управлял боевой машиной реактивной артиллерии. Его «Катюша» дала свой последний залп в пригороде Берлина в апреле 1945 года.

«Наш уважаемый ветеран - глава большой семьи: у него четыре дочери, семь внуков, семь правнуков, четыре праправнучки и даже одна прапраправнучка! Желаю Ивану Федоровичу крепкого здоровья, бодрости и счастья! Мы договорились, что обязательно встретимся через год, чтобы отметить его 100-летний юбилей», - добавил глава округа.

Праздники Люберцы Ветераны Великая Отечественная война
18 января 2025, 12:47
Новую поликлинику построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове
Министерство жилищной политики МО
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Детско-взрослую поликлинику на 216 посещений в смену построят до конца 2027 года в Домодедове. В здании будет встроенный пост скорой медпомощи.

Уже начались процедуры получения разрешения на строительство учреждения площадью около четырех тысяч квадратных метров. В поликлинике будут принимать терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие врачи.

Здание будет адаптировано в том числе под маломобильные группы населения. На первом этаже появятся регистратура, гардероб, кабинет дежурного врача, аптечный киоск. На втором и третьем - кабинеты специалистов, блоки дневного стационара, рентгенодиагностики и педиатрическое отделение.

Поликлинику укомплектуют современной мебелью и оборудованием. Территорию озеленят, установят освещение, навес для скорой помощи, информационные стенды, указатели, оборудуют парковки.

Больницы Строительство Город Домодедово
18 января 2025, 11:48
Крещенские купания для жителей Лобни пройдут в микрорайоне Луговая
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Жители Лобни смогут окунуться в освященную воду на Крещение на пруду в микрорайоне Луговая. Купели для них оборудовали по всем правилам.

Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Все начнется в 10 часов вечера.

Для безопасности и удобства верующих оборудовали деревянный настил, сделали освещение, установили палатки для переодевания с тепловыми пушками.

Здесь также будет организовано дежурство спасателей, полицейских и медиков. Кроме того, к месту купаний людей будут доставлять добавочные автобусные маршруты.

В половину десятого автобус поедет от станции Лобня. По маршруту № 5 он будет курсировать каждые 30 минут. Последний рейс отправится от купели в три часа ночи 19 января.

Автобусы маршрута № 9, курсирующие от Красной Поляны до купели, а затем до станции Лобня, будут двигаться с интервалом в 40 минут.

Праздники Православие Лобня

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