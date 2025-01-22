Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел личный прием жителей в Балашихе

Директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова подняла вопрос о необходимости приобретения уличного подъемника для отделения «Мать и дитя», расположенного в деревне Федурново. Это оборудование поможет улучшить доступность услуг для семей с маленькими детьми.

Два других обращения поступили от матерей, чьи дети нуждаются в платных медицинских услугах. Одной из женщин требуется помощь в приобретении специального устройства для лечения зубов ее ребенка, а другой - средства на медицинские процедуры для облегчения последствий врожденной инвалидности.

«Как депутат, я могу передавать такие обращения в региональное управление соцзащиты, которое может выделить средства на решение этих проблем», - пояснил Тарас Ефимов.

Депутаты Московской областной думы и городского совета Балашихи регулярно проводят личные приемы в общественной приемной «Единой России», расположенной на Парковой улице, 7, а также в общественно-политическом центре на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.