Депутат Мособлдумы Сергей Маликов высоко оценил молочное производство в Дмитрове

Основатель и гендиректор компании Владислав Чебурашкин рассказал о развитии предприятия. В 2006 году была построена первая молочная ферма, а в 2014 году запущен новый молокозавод. В этом году компания отметила десятилетие выпуска молочной продукции под собственным брендом. Завод выпускает около 30 тысяч единиц продукции ежедневно и предлагает более 40 наименований.

«Здесь в Дмитрове и в Сергиевом Посаде расположены фермы с коровами. В Дмитрове само производство. Отмечу, что торговая марка „Братья Чебурашкины“ находятся на рынке пищевой продукции десять лет» - сообщил Маликов.

Депутат подчеркнул, что одной из самых ярких частей визита стала дегустация молочной продукции. Он отметил ее насыщенный вкус, экологичность и натуральность, добавив, что компания «Братья Чебурашкины» - это успешное предприятие, которым можно гордиться.