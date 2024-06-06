Депутат Мособлдумы Самединова рассказала об изменениях в налоговой системе

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что дополнительные средства пойдут на продление материнского капитала, увеличение программ здравоохранения, поддержку материнства и детства, сфер культуры и спорта.

«Впереди создание новой и долгожданной программы „Молодежь и дети“, реализация которой возможна, в том числе благодаря поступлению средств от новой системы налогообложения», - добавил депутат.

Налоговые изменения, по словам Самединовой, не коснутся большинства жителей.

«При формировании новой системы разработаны и меры поддержки для семей с детьми с небольшими доходами. За счет налоговых выплат ставка для таких семей фактически составит 6%. Ее смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране», - уточнила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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