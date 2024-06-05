05 июня 2024, 22:45

Депутат Мособлдумы Рожнов отметил пользу для граждан от налоговой реформы

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Новую налоговую систему планируют начать выстраивать в России с 2025 года. Соответствующий пакет законопроектов был передан в Госдуму и направлен на рассмотрение в регионы.

Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов заявил, что налоговая реформа обсуждается как в обществе, так и в различных экспертных группах. Он назвал решение о ее проведении давно ожидаемым.

«Люди, которые зарабатывают больше, будут платить повышенные налоги. Это социальная справедливость, но при том, что это прогрессивная шкала возрастает по мере уровня доходов», указал Рожнов.

Рожнов обратил отдельное внимание на то, что средства, полученные от налогоплательщиков, будут направлены на социально-экономическое развитие страны, в частности на реализацию новых национальных проектов.

В заключение депутат добавил, что одной из главных задач реформы является выстраивание справедливой и сбалансированной системы налогообложения граждан.

«Необходимо сократить неравенство в обществе, обеспечить стабильные условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов», - подытожил Рожнов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Налоги Депутаты Мособлдума
05 июня 2024, 22:26
Андрей Воробьев пригласил посетить стенд Подмосковья на ПМЭФ
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион сделали упор на технологии — гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что на форуме работает еще один робот - Женя. Он является специалистом по вопросам ЖКХ и может ответить на любой вопрос в реальном времени.

«Ждем всех, кто на ПМЭФ, у нашего стенда: пить подмосковный лимонад и думать о том, как далеко зашел прогресс», - подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что впереди предстоят переговоры о новых инвестиционных проектах, которые должны принести налоги в бюджет региона и создать новые рабочие места.

Более подробно ознакомиться с работой стенда Московской области на ПМЭФ-2024 можно в репортаже корреспондента 360.ru Елены Кононовой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион сделали упор на технологии - гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 21:33
Итоговое пленарное заседание Общественной палаты прошло в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
На плановом заседании подвели итоги за четыре года работы.В состав входят 45 членов Общественной палаты и 85 консультантов-экспертов. В ходе встречи лучших наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.

За время работы, активные жители Балашихи делали добрые дела, отправляли гуманитарную помощь военнослужащим, а также внесли большой вклад в развитие города.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поблагодарил каждого члена Общественной палаты за работу и отметил, что четыре года были сложными и девять тысяч обращений, являются показателем огромной проделанной совместной работы.

Напомним, что сейчас идет формирование нового состава, который приступит к работе в сентябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
05 июня 2024, 21:31
Врачи из Балашихи спасли пенсионерку с острой болью в животе
Читайте нас в: Google Новости
В филиал № 2 Балашихинской больницы поступила 78-летняя пациентка с жалобой на боль в животе. Оказалось, что в левой доли ее печени образовалась гнойная капсула.

Образование прорвалось и попало в брюшную полость. Ситуация была критической, но врачи успели оказать профессиональную помощь. Сейчас пациентка уже дома и находится в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Балашиха
05 июня 2024, 21:11
Спортсмены из Химок приняли участие турнире по мини-футболу
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Студенты Московского государственного института культуры в Химках сыграли в IV кубке Министерства культуры России по мини-футболу. Команда включила и преподавателей, и студентов.

Капитаном команды Московского государственного института культуры выбрали доцента кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности хореографического факультета Александра Шепелева. Турнир прошел в спортивном комплексе «Октябрь».

«Несмотря на жаркие погодные условия и небольшие травмы на поле, наша команда показала отличный результат, обойдя команды Министерства культуры РФ, Министерства труда РФ, Геликон-оперы и „Comedy Club“, - поделилась заведующая кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности хореографического факультета МГИК Наталья Каравацкая.

Судьи выделили профессиональные навыки студента факультета государственной культурной политики Якова Даньшина. Он забил гол уже в первые секунды матча, за что заслужил медаль. Танцевальные номера в перерывах демонстрировала группа чирлидиров из института культуры.

Отметим, что в вузе обучаются свыше 5000 студентов по 30 направлениям подготовки на шести факультетах. Они участвуют в творческих и научных мероприятиях не менее 500 раз за год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Вузы Химки Студенты

Новости по теме