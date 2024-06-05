Депутат Мособлдумы Рожнов отметил пользу для граждан от налоговой реформы

Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов заявил, что налоговая реформа обсуждается как в обществе, так и в различных экспертных группах. Он назвал решение о ее проведении давно ожидаемым.

«Люди, которые зарабатывают больше, будут платить повышенные налоги. Это социальная справедливость, но при том, что это прогрессивная шкала возрастает по мере уровня доходов», указал Рожнов.

Рожнов обратил отдельное внимание на то, что средства, полученные от налогоплательщиков, будут направлены на социально-экономическое развитие страны, в частности на реализацию новых национальных проектов.

В заключение депутат добавил, что одной из главных задач реформы является выстраивание справедливой и сбалансированной системы налогообложения граждан.

«Необходимо сократить неравенство в обществе, обеспечить стабильные условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов», - подытожил Рожнов.

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